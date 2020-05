Conoce la lujosa mansión en la que el príncipe Harry y Meghan Markle pasan la cuarentena El príncipe Harry y Meghan Markle se han refugiado durante la pandemia en una mansión en Beverly Hills, CA, valorada en $18 millones que es propiedad de Tyler Perry. By Isis Sauceda Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron a California, el lugar de su residencia ha sido un secreto que nadie lograba desentrañar. Resulta que, de acuerdo al diario Daily Mail, la pareja ha estado viviendo en una megamansión propiedad del actor y productor Tyler Perry que no tiene mucho que envidiarle a su anterior residencia en Inglaterra. No será un palacio como a los que está acostumbrado el príncipe, pero la ultralujosa propiedad de 22 hectáreas dista de ser una humilde morada. El rotativo británico señala que la residencia valorada en $18 millones está ubicada en la exclusiva área de Beverly Ridge Estates, en las colinas de Beverly Hills, CA, y cuenta con ocho habitaciones, 12 baños y una impresionante vista de la ciudad de Los Ángeles. Además tiene su propia caseta de seguridad y un inmenso jardín donde puede jugar el pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien esta semana cumplió su primer año de vida. Image zoom listingzen.com Harry y Meghan han mantenido un bajo perfil desde que se despidieron de Canadá, su primera escala tras su distanciamiento de la familia real, poco antes de que estallara la crisis de la pandemia y se adoptaran las medidas para combatirla. Eso sí, se les ha visto saliendo a repartir comida a los más necesitados en la ciudad de Los Angeles. Por el momento se desconoce si la pareja esté en pláticas para comprar la propiedad o si solamente la están alquilando. “Meghan y Harry han sido extremadamente cautelosos para mantener su residencia en Los Ángeles en secreto”, comentó una fuente al diario. “Su equipo les ayudó a escoger el lugar para su transición”. Image zoom Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, se especula que que fue Oprah Winfrey quien puso en contacto a responsable a Harry y Meghan con Tyler. Después de todo, la pareja está trabajando un documental con la productora, que es muy amiga de Tyler. Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic El exclusivo vecindario de Beverly Ridge Estates se encuentra cerca del aeropuerto privado de Van Nuys y de las escuelas privadas más prestigiosas de Los Ángeles. Entre los vecinos de Harry y Meghan se encuentran multimillonarios y personalidades como Paris Hilton.

Close Share options

Close View image Conoce la lujosa mansión en la que el príncipe Harry y Meghan Markle pasan la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.