Close

Conoce la lujosa decoración de Galilea Montijo para esta Navidad Galilea Montijo abre las puertas de su hogar en México para dar a conocer la elegante decoración que montó para esta Navidad. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La época navideña está a la vuelta de la esquina y, pese a la pandemia, todos comienzan a preparar sus hogares para recibir esta época de festejo. Por supuesto, también los famosos ya están desempolvando los ornamentos para decorar sus casas; una de ellas es Galilea Montijo, logró un elegante y lujoso diseño alusivo a la temporada que fue realizado por la empresa especializada Im Christmas. Image zoom Credit: Instagram/Galilea Montijo “Gracias Im Christmas te quedó bellísimo”, escribió Montijo en su cuenta de Instagram para acompañar las imágenes respectivas. RELACIONADO: Galilea Montijo sufrió caída y desmayo Image zoom Credit: Galilea Montijo Instagram En la entrada de la casa de la titular de Pequeños Gigantes, la base de la decoración es color blanca con ramas en el mismo tono que se entrelazan con otras verdes. Cuenta con unos grandes moños rojos y enormes esferas también rojas, así como, azules y blancas. Image zoom Credit: Galilea Montijo Instagram Al interior de su hogar colocó arreglos cuya base es dorada con blanca, esferas con los colores antes mencionados y algunas amarillas. Image zoom Credit: Galilea Montijo Instagram El árbol de Navidad es color blanco con esferas azules, blancas, rojas y amarillas. Se incluyen grandes letreros en tono dorado con los nombres de Mateo, primogénito de la conductora; el de Fernando Reina, su esposo; los hijos de este último, y el de la propia Galilea. Además, tienes algunos animales de zonas invernales como osos polares, pingüinos y lechuzas blancas. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las compañeras de la presentadora en el programa Hoy, Andrea Legarreta y Andrea Escalona se pronunciaron con caritas con ojos de corazones. Por su parte, Inés Gómez Mont, una de las mejores amigas de Galilea Montijo, dejó claro que “¡¡¡Wow me encanta!!!”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Conoce la lujosa decoración de Galilea Montijo para esta Navidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.