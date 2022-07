Conoce en exclusiva la historia de superación de Andrea Castro

Andrea Castro se ha convertido en un ejemplo de lucha y crecimiento personal. Tras una mala relación sentimental con José Feliciano Babilonia, conocido artísticamente como El Joey, perdió todo; no solo su autoestima y su fuerza, también tuvo que entregarle a su hijo José Enrique al sentirte amenazada. Eso ha quedado atrás y ahora, no solo ha recuperado a su primogénito, también se ha convertido en una de las publicistas más reconocidas que tiene entre sus talentos a Rauw Alejandro. ¿Cómo logró salir adelante? Aquí su historia.

¿Cuál es la historia de Andrea Castro?

-Tengo que darle un poquito para atrás. Vengo de una familia en Puerto Rico, donde mi familia estaba muy metida en la política. Mi papá era senador y desde que nací estaba lanzándose a la alcaldía de San Juan, llevaba más de 30 años en su cargo como político. Entonces, al ser hija de él me expuso a conocer muchos artistas, estar en muchos eventos benéficos; estudié en colegios muy buenos. Me rodeé de personas muy brillantes, fui muy estudiosa y mi papá me brindó un buen nivel de educación".

¿Qué estudiaste?

-Cuando entré a la Universidad estudié Justicia criminal porque cuando cumplí 15, 16 años, mi papá va preso por corrupción y su caso fue uno de los más sonados en Puerto Rico, fue muy fuerte para mí. En ese momento, era muy jovencita, pero vivía con mi papá. Tenía una gran preocupación porque no había atención de parte del secretario de corrección con los hijos. Pensamos en los confinados, pero también pensaba 'quién estaba pensando en nosotros que somos los que nos quedamos atrás mientras nuestros papás están en la cárcel'. Son situaciones que nosotros, como seres humanos, no escogemos a que nuestros padres cometan errores, pero me preocupaba que el gobierno no tenía ningún tipo de consideración con los hijos. Y para mí fue muy duro; entonces, decido estudiar Justicia criminal para aprender un poco más de leyes porque ya estaba a hablando de casos políticos. Me enfrenté al gobierno, hablé de los jueces, de los políticos que habían hecho corrupción con mi papá y ninguno había dicho nada públicamente; lo dejaron hundirse solo.

¿Qué pasaba por la mente con respecto a tu padre?

-Estaba muy clara de ser una mujer muy honesta y siempre le dije a mi papá que sabía que él había cometido un error y que tenía que pagar por lo que había hecho, porque en la vida cuando uno hace las cosas, tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Yo pensaba que él había manchado su trayectoria con lo que había hecho, por lo menos por consideración al legado de su mamá y de su familia, lo mínimo que podía hacer era, por lo menos, "asume tus consecuencias; sé sincero con la gente y sé considerado con nosotros".

Andrea de Castro Ayala Credit: VGMEDIAPR/KUMAR @kumaristiic

¿En qué momento te involucras en el medio artístico?

-Me uní al equipo legal de mi papá y tomé las riendas públicas; hice medios en todas las radios, desde noticias, política, Puerto Rico, hice periódicos, hice muchas campañas en torno a eso y me convertí en la voz de mi papá por los últimos ocho años. Ahí empecé a hacer radio, hice televisión, tuve reality show en Telemundo, participé en todos los programas más importantes de allá. Entré en diferente cosas que tuvieras que ver con entretenimiento, de diferentes maneras que a mí me gustaban.

¿Cuándo pierdes todo lo que habías logrado profesionalmente?

-Empiezo a salir con el papá de mi hijo y me separo de él, después de varios años. Esos años que estuve con él dejé que hacer casi todo lo que hacía porque lamentable atravesé por una relación muy tenebrosa para mí y parte de ese compromiso era dejar de ser quien era porque me metieron en una caja donde yo misma empecé a entender que para que ser una mujer suficiente, tenía que dejar de ser la mujer creativa, trabajadora.

Andrea de Castro Ayala Credit: VGMEDIAPR/KUMAR @kumaristiic

¿Cómo fue que iniciaste tu empresa de la nada hasta convertirse en una las más importantes publicistas?

-Me separé del papá de mi hijo, pero conservaba todas estas relaciones en los medios, soy amiga de todos esos artistas hace más de 15 años; me conocen desde chiquitita y hoy en día son grandes amigos.

En una ocasión tuve una actividad, un concierto. Me llama un amigo mío que era un artista muy conocido en ese momento y me dice 'mira Andrea; yo quiero ir para allá ¿estás ahí?' Le digo "sí, no hay problema" y le empiezo a hacer preguntas claves que para mí son muy normales "¿cuál es tu logística? ¿Con quién vienes? ¿Tienes tu seguridad?¿Cuál va a ser el protocolo para que te recibamos?" y más. No estaba trabajando en nada que tuviera que ver con eso, pero en otros momentos había hecho favores a los compañeros por mis relaciones con los medios y les facilitaba coordinar entrevistas y darles exposición.

Este amigo llega al evento y no lo dejan entrar. Vio la facilidad con la que me movía, que permití que le dejaran entrar; lo puse en el área VIP, hice esto y el otro, y en ese momento había llegado un medio muy grande en Puerto Rico que hizo el movimiento para entrevistar al artista y cuando veo que está ahí como estresado, intervengo y les digo 'permiso, soy la publicista; cualquier cosa que quieran preguntar, me preguntan a mí'. Él me miró y dijo 'sí es mi publicista'. Después me llamó, me contrató y me convertí en su publicista.

A la larga se dan cuenta que puedo hacerles todo y dentro de mi compañía también hay divisiones de stilyng. Hacemos muchas cosas adicional a publicidad. Hacemos digital marketing, campañas; manejo, tenemos influencers; es muy amplio lo que he podido lograr en la compañía.

Andrea de Castro Ayala Credit: VGMEDIAPR/KUMAR @kumaristiic

¿Cuándo decides decir "basta, regreso a ser lo que soy"?

-Sufrí mucho. Mi antigua relación duró casi cinco años, si no me equivoco. Me tomó tiempo decir "voy a salir de aquí". No sabía que iba a suceder si decía "basta" y más si había un niño. Él ya tenía un hijo. A nosotros nos crían con la mentalidad de que si tienes un hijo con una persona te casas con ella y vas a tener tu vida con esa persona. Solamente pensaba que tenía que ser lo que él quería que fuera porque lo que quería era ser la mamá de mi hijo, quería estar en su vida.

Quería protegerlo y me estaba sacrificando yo. Cuando mi papá salió eso me dio una esperanza; dije "me puedo salir. Tengo una esperanza, tengo a donde ir. Tengo quien me proteja, quien salga por mí, tengo seguridad". Sucedió una situación y mi papá me dijo "Andrea ya sal; no tiene que hacer eso. Estoy aquí. No te preocupes". Tomé mis cosas, a mi hijo y dejé todo atrás, toda mi vida. Y comencé en una situación peor porque, pasaron dos años, estaba separada pero estaba con mi maltratante porque quería dirigir cada cosa que hacía. Eso fue bien fue porque tenía que escoger entre que ni hijo se quedara conmigo o seguir siendo controlada por él. Me amenazaba con quitarme al niño, pero hacerme cosas. Le dije "llevátelo, pero déjame tranquila, déjame vivir, déjame ser yo. Si lo que vas a hacer es quitármelo, hazlo". Lo hice y me arrepiento; creo que es uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida. Hoy estoy pagando por esa decisión. Me bloqueé y no quise escuchar a nadie. Estaba tan enfocada en recuperarme del dolor que sentía que me sumergí. Me rendí. Un día dije "no puedo más". Ahí aparecieron las oportunidades de mi negocio. Mi hijo vive con su papá. Estuvo viviendo conmigo nueve meses porque tuvimos una situación de maltrato. Ahora pedí la custodia de él. Tengo desde el 9 de mayo de sin ver a mi hijo; estoy esperando por el tribunal.

¿Cómo estás en el amor actualmente?

-Mi esposo [Jeremy Ayala González] es un hombre fenomenal; es mi templo. Es una persona que me apoya, que no me juzga. Me ha respetado y motivado a ser yo. Él ve cosas en mí que tal vez yo no veo como "wow". Me ha apoya que siga siendo yo misma, siga emprendiendo. Me ha apoyado muchísimo con este proceso con mi hijo. Nosotros nos conocimos en las redes sociales, conocíamos a muchas personas en común; por lo tanto, nos conocemos en el 2019.

Andrea de Castro Ayala Credit: VGMEDIAPR/KUMAR @kumaristiic

¿Qué consejo le das a esas mujeres que están en una jaula y no saben cómo salir?

-Las mujeres tenemos que querernos más; ser más seguras. A veces, lo que más inseguridad nos causa y más miedo nos da es lo que más alto nos va a llevar. Soy fiel creyente que uno debe hacer lo que siente; no debe dejar de ser quien es por nadie, que debe encontrar su norte. A veces las mujeres pensamos que las cosas pasan de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia y mucha disciplina. Hay que ser consistente y creer en uno mismo. Mis mejores victorias han sido por los errores que he cometido.

Una reflexión final