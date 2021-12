Conoce la elegante casa donde habitaba la fallecía actriz Carmen Salinas Una casa ubicada en la zona norte de la Ciudad de México fue el hogar que cobijó por muchos años a Carmen Salinas. Conócela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de 68 años de carrera, Carmen Salinas buscó ofrecerle a su familia una vida digna. Así, la actriz, quien falleció el 10 de diciembre de 2021, ayudó a sus hermanos e hijos a tener un techo donde vivir; incluso, confesó que ese era su mayor sueño. Por ello, no es de extrañar que también buscara su bienestar y tuviera un hogar con todas las comodidades que su arduo trabajo le proporcionaban. Su amplia casa, ubicada en la zona norte de la Ciudad de México, le permitía confort para descansar y pasar buenos momentos con sus seres queridos. Su cocina está decorada con azulejos blancos y detalles realizados con ladrillos rojos; el mobiliario es en colores blancos y cafés de madera. Además, cuenta con un enorme refrigerador y una estufa profesional, ambos en color plata. También tiene una barra, un antecomedor de seis sillas y un mueble donde deja al descubierto su colección de vajillas. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Alguna vez la protagonista de la obra Aventurera reveló que había dormido en la misma cama por 80 años; pues bien, el juego de recámara, que pertenecía a su madre, está en una gran habitación donde pernoctaba, leía, rezaba y, de vez en cuando, veía tele. Ahí tiene todos los retratos de sus familiares, vivos y muertos. Un pequeño sillón para descansar y un tocador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A un lado de dicho espacio, se encuentra un estudio-biblioteca, ya que la también imitadora era una lectora habitual. Tiene un escritorio en madera donde se encuentra una computadora. Se pueden apreciar sus innumerables premios y en sus paredes están colgadas una serie de caricaturas hechas con su imagen, reconocimientos y fotos. Además, hay un sofá en tono claro. Su baño, con azulejos blancos y decoraciones floreadas, cuenta con dos muebles con maquillajes y artículos de belleza. Tiene un par de armarios con puertas de cristal, en uno tiene sus perfumes y en otro cremas. Hay una bata y ropa interior. Su espejo, sobre el lavabo, está rodeado de lámparas. Sin duda, Carmelita Salinas buscó disfrutar de su hogar y contar con todo lo necesario para su día a día.

