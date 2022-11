Conoce a la doble de Ángela Aguilar Una sorpresa resultó para Pepe Aguilar descubrir que su hija menor Ángela tiene una doble ¿podría ser su suplente cuándo haga falta? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una sorpresa resultó para Pepe Aguilar descubrir que existe una persona que es igualita a su hija menor, Ángela Aguilar. El cantante recibió en su camerino, antes de un concierto, a un imitador de la jovencita que lo dejó perplejo por su parecido. "Veo doble", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "No sabía que tenía una hija perdida acá en Monterrey [Nuevo León, México]". La intérprete de "Tu sangre en mi cuerpo" fue quien llevó a este chico para que su padre lo conociera, debido a que también estaba sorprendida con el parecido. Incluso, el ahora patriarca de la dinastía Aguilar aseguró que se veía muy bien. "¡¿Pero cómo le hiciste?! Eres fan de verdad", exclamó. "Tú nariz y todo el rollo; estás gruesa", agregó. "Está más guapo este güey [hombre] que tú [Ángela], sinceramente". Ángela reconoció los atributos de su doble. "Te ves increíble", dijo. "Me tienes que enseñar el truco para las pompas. Estás wow". Ángela Aguilar Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Por mujeres como tú" siguió llenando de halagos a la persona que se esmera por parecerse a su hija y le pidió que continuara con esos esfuerzos. "Wow te felicito. Más te vale que compongas buenas canciones para que haya una buena representación de tu carrera", expresó. "Te felicito, te ves muy guapa". Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y doble Credit: Instagram/@pepeaguilar_oficial Al final, tanto Ángela como Pepe Aguilar se tomaron una foto con la doble. "Para que digan ¿cuál será su hija? ¿Quién sabe?", concluyó Pepe. Sin duda el éxito de Ángela Aguilar cada es día es mayor y los admiradores incrementan a la par de su fama. De momento, si necesita una suplente, ya la encontró.

