Conoce a Ismelda Garza, la esposa de Julián Figueroa y madre de su hijo La joven de 25 años tiene una exitosa carrera como modelo y bailarina. También ha incursionado en el mundo de la música como cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julian Figueroa y esposa Ismelda Gaza Credit: (Photo by Medios y Media/Getty Images) La muerte de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha conmocionado al mundo del espectáculo. El cantante había formado una hermosa familia con la joven Ismelda Garza. La joven, mejor conocida como Ime en el mundo artístico, nació un 5 de diciembre en Veracruz, México. Fue en su etapa de modelo que tuvo la oportunidad de conocer a su futuro esposo a mediados de 2013. Ambos llevaron una relación de noviazgo a larga distancia por cuatro años antes de unirse en matrimonio e incluso llegaron a terminar en varias ocasiones, según ella misma lo reveló en una entrevista en el programa de televisión De primera mano. La pareja se casó en agosto de 2017, pero desde antes de la boda ella ya contaba con una gran cantidad de fans quienes seguían su carrera como modelo. Al salir embarazada, se mantuvo alejada de las redes sociales por un tiempo y se convirtió en madre de José Julián en mayo de 2017. Un año después hizo su lanzamiento oficial como cantante y actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo, "Intoxicada". Garza se había mantenido unida a su fallecido esposo aún en los momentos de dificultad y crisis, como fue el escándalo de rumores de infidelidad en que se vieron envueltos el año pasado. "Él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas. Eso que pasó, más que me pegara a mí, le pegó a él, él se arrepintió muchísimo. No se acordaba para empezar de lo que pasó", dijo en su visita a De primera mano hace tres meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He vivido muchos episodios con él cuando ha estado así y la depresión que viene con él es muy fuerte, entonces no me quedó más que apoyarlo obviamente enojada", agregó. Garza, de 25 años, es bailarina, cantante y tiene una relación muy cercana con Guardia, con quien comparte fotos en sus redes constantemente. Además, es una amante de la moda, los dibujos animados de animé y la cultura japonesa. También confesó que su sueño de toda la vida es visitar ese país asiático.

