Conoce a los 4 hijos de Juan Rivera El hermano de Jenni Rivera tomó esta semana la sorpresiva decisión de abandonar La casa de los famosos (Telemundo) para estar cerca de su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Rivera Juan Rivera | Credit: TELEMUNDO Juan Rivera sorprendió a muchos este lunes al tomar la decisión de abandonar voluntariamente el exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. Una decisión que ha dado mucho de qué hablar, pero de la que el hermano de la fallecida Jenni Rivera se siente "contento". "Creo que en realidad era necesario demostrarle a mi mujer que ella es más importante que cualquier cuestión de dinero, cualquier programa. Yo quería estar tranquilo conmigo mismo, extrañaba muchísimo a mi mujer y a mis hijos. Podrán decir muchas cosas de Juan Rivera que podrán ser certeras, pero algo que siempre he sido es hombre de familia y siempre he intentado estar ahí con mi mujer y mis hijos sin apartarme de ellos, entonces estar fuera de casa 7 semanas sin ver lo que más amo se me hizo muy difícil", contó el ya exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana este miércoles en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. "No sé si la gente dirá que me rajé o que no aguanté, no hay bronca, yo creo que hice lo correcto para mi familia y estoy contento con mi decisión", dijo. Además de su esposa y la preocupación por su audición, Juan tenía otros motivos muy importantes para querer poner punto final antes de tiempo a su participación en La casa de los famosos, cuatro para ser más exactos: sus hijos, Marina, Divina, Johnny y Lupito. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: TELEMUNDO Juan trató durante mucho tiempo de mantener alejados a sus hijos de los medios de comunicación y las redes sociales para intentar protegerlos de la crueldad de la gente. Y es que para el hermano de Jenni no hay nada más valioso en el mundo que su familia. "Siento que el mundo seguido pierde el sentido de lo más importante y valioso del mundo. Esto es lo que yo quiero. Aquí soy feliz", escribió en 2022 junto a una foto que publicó desde su perfil de Instagram en la que presume de la compañía de su esposa y sus cuatro hijos. Juan Rivera Juan Rivera, su esposa y sus hijos | Credit: Instagram Juan Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales del año pasado coincidiendo con la época navideña, Juan compartió otra instantánea en la que se puede apreciar lo grandes que están sus hijos. Juan Rivera Hijos de Juan Rivera | Credit: Instagram Juan Rivera "Simplemente viviendo mi sueño", escribió junto a la foto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a los 4 hijos de Juan Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.