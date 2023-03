Conoce a los 3 hijos de Diego Soldano, concursante de La casa de los famosos 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Diego Soldano Credit: TELEMUNDO El actor argentino inició más tarde que sus compañeros su aventura en la casa más famosa de la televisión hispana, pero eso no ha impedido que se haya ganado el cariño del público. Conoce a sus tres grandes amores: sus hijos Valentín, Dante y Emma. Empezar galería Su mejor papel Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano Diego Soldano había participado en exitosas telenovelas de Telemundo como La patrona o La doña, pero ha sido ahora gracias a su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos cuando ha logrado conectar más con el público. Como varios de sus compañeros del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, el actor argentino es papá, en su caso de 3: Valentín, Dante y Emma, quienes son su razón de ser y su tesoro más grande. Conoce a los tres grandes amores de Diego Soldano. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Valentín Soldano Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano El actor argentino debutó como papá en diciembre de 2002 con la llegada al mundo de Valentín, su primogénito, quien hoy está convertido en un apuesto joven de 20 años. 2 de 8 Ver Todo El primogénito Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano Además de compartir varias aficiones con su papá, Valentín también busca seguir sus pasos en el mundo de la actuación. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dante Soldano Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano Diego volvió a convertirse en papá en junio de 2008 con el nacimiento de su segundo hijo varón, Dante. El adolescente cumplirá dentro de pocos meses 15 años. 4 de 8 Ver Todo Emma Soldano Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano La princesa de su corazón llegó al mundo en abril de 2016. "Verte crecer aprendiendo tantas cosas y enseñándome tantas otras es una de las mejores experiencias de mi vida", escribía el actor el año pasado con motivo de su cumpleaños número 6. 5 de 8 Ver Todo Su princesa Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano "Me derrito de a poco", fueron las palabras con las que compartió Diego en febrero del año pasado esta foto en la que posa en compañía de su hija menor. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Papá de 3 Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano Entregado, responsable, amoroso y presente, para Diego sus tres hijos son su razón de ser y su tesoro más valioso. 7 de 8 Ver Todo En la mejor compañía Diego Soldano Credit: Instagram Diego Soldano El actor no puede sentirse más agradecido y bendecido de tener los hijos tan maravillosos que tiene. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a los 3 hijos de Diego Soldano, concursante de La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.