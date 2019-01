Conoce a la hermana 'gemela' de Irina Baeva La actriz de origen ruso tiene una hermana mayor que es idéntica físicamente a ella. ¡Te la presentamos! La actriz de origen ruso tiene una hermana mayor que es idéntica físicamente a ella. ¡Te la presentamos! More Moisés González Compleja decisión Instagram Irina Baeva Su hermana Instagram Nina Kábochkina Mayor que Irina Instagram Nina Kábochkina ¡Síguele la pista! Instagram Nina Kábochkina Siempre unidas Instagram Nina Kábochkina Emotivo mensaje Instagram Nina Kábochkina ¿Quién es quién? Instagram Nina Kábochkina Diferentemente iguales Instagram Nina Kábochkina Vidas diferentes Instagram Nina Kábochkina Tal para cual Instagram Nina Kábochkina 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Instagram Irina Baeva Compleja decisión Aunque muchos pudieran pensar lo contrario, para Irina Baeva no ha sido fácil abrirse camino en México tras abandonar su Rusia natal en 2011. Con esta decisión la joven actriz de 26 años no solo dejó atrás su país y su cultura sino también su familia, que al fin y al cabo es lo más importante en su vida. Advertisement 2 of 10 Instagram Nina Kábochkina Su hermana Entre los familiares más cercanos que se quedaron viviendo en Europa del Este mientras ella luchaba al otro lado del océano por hacerse un nombre en el mundo de la interpretación se encuentra una de las mujeres que más ama en este mundo: su hermana Nina Kábochkina. 3 of 10 Instagram Nina Kábochkina Mayor que Irina La joven de 27 años reside en Rusia y apenas es un año mayor que Baeva ya que la actriz acaba de cumplir 26. Advertisement 4 of 10 Instagram Nina Kábochkina ¡Síguele la pista! Nina tiene algo más de 14 mil seguidores en Instagram, donde publica imágenes tan espectaculares como esta. Advertisement 5 of 10 Instagram Nina Kábochkina Siempre unidas Quizás el hecho de ser casi de la misma edad ha hecho que la relación entre ambas sea muy cercana, prácticamente de amigas, como se puede apreciar a través de las fotos que las hermanas Baeva han compartido a través de las redes sociales. Advertisement 6 of 10 Instagram Nina Kábochkina Emotivo mensaje “Dios realmente debe amarme porque me ha bendecido con una hermana como tú. No nos vemos a menudo en estos días pero sabes que siempre te apoyaré”, expresaba Nina tiempo atrás en Instagram con motivo del cumpleaños número 24 de su hermana. Advertisement 7 of 10 Instagram Nina Kábochkina ¿Quién es quién? En esas mismas fotos queda latente el gran parecido físico que existe entre Irina y su hermana, quienes perfectamente podrían pasar como gemelas y nadie dudaría de su parentesco. Advertisement 8 of 10 Instagram Nina Kábochkina Diferentemente iguales “¿Quién es quién”, se llegó a preguntar asombrada una seguidora de Baeva en Instagram tras percatarse de lo mucho que se parecen las hermanas Baeva. Advertisement 9 of 10 Instagram Nina Kábochkina Vidas diferentes A diferencia de la actriz, Nina está casada y no se dedica a nada relacionado con el mundo artístico, aunque no hay duda de que perfectamente podría seguir los pasos de su hermana en la interpretación ya que es tan bella físicamente como la pareja de Gabriel Soto. Advertisement 10 of 10 Instagram Nina Kábochkina Tal para cual A pesar de vivir lejos físicamente, ambas mantienen una relación muy cercana. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.