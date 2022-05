Conoce a la nieta de José Luis Rodríguez El Puma Descubre quién es Galilea López Rodríguez, la única nieta del cantante José Luis Rodríguez, primogénita de una de sus hijas mayores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien José Luis Rodríguez ha estado distanciado por años de sus hijas mayores, Lilibetn y Liliana, ha declarado públicamente que convivió mucho con su única nieta Galilea, la primogénita de la segunda. Esta jovencita tiene 26 años y, pese a venir de una familia de cantantes y actores, se ha alejado del medio artístico para probar suerte en el mercado de bienes raíces. La chica ha llamado la atención porque desde hace unos meses, inspirada por su madre Liliana, ha iniciado un reto personal para bajar de peso. Así, ha aprovechado sus redes sociales para mostrar todo el proceso de cambio que incluye haciendo diversas rutinas de ejercicios. "He luchado con mi peso toda mi vida, perdiendo y ganando peso constantemente (ustedes lo saben). Nunca me mantuve lo suficiente como para ver lo que mi cuerpo realmente podía hacer, siempre dejaba que mi estado emocional tomara el control y me daba por vencida", mencionó hace unos días en su cuenta de Instagram. José Luis Rodríguez Credit: José Luis Rodríguez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asegura que, antes de cumplir 27 años, está buscando ser la mejor versión de sí misma a nivel espiritual y físico; por ello, está realizando las acciones pertinentes. Pese a ser activa en redes sociales, donde cuenta con poco más de 88 mil seguidores en Instagram, no hace referencia alguna de su famoso abuelo. Quizá en un futuro llegue la reconciliación entre José Luis Rodríguez El Puma y sus hijas mayores. O simplemente, pueda tener un acercamiento con Galilea López Rodríguez como cuando era pequeña, según ha mencionado el cantante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a la nieta de José Luis Rodríguez El Puma

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.