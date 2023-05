Conoce al esposo de Verónica Bastos que trabaja para TelevisaUnivision: "Es mi maestro" Además de darle un hogar, la copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) ha reconocido que le ha enseñado lo que sabe de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verónica Bastos Verónica Bastos y su esposo | Credit: Instagram; Alexander Tamargo/Getty Images Primero como panelista de ¡Suelta la sopa! y ahora como anfitriona de La mesa caliente, Verónica Bastos es desde hace varios años uno de los talentos más populares de Telemundo. La periodista costarricense ha sabido ganarse un lugar en la pantalla de la cadena hispana con su particular estilo a la hora de comentar la actualidad del mundo de los famosos. Lo que mucha gente desconoce es que gran parte de lo que sabe del medio se lo enseñó su esposo, el productor de televisión Alexis Núñez, quien fue su jefe en el programa La oreja. Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica y Alexis están felizmente casados desde hace más de tres lustros y tienen una hija llamada Amanda, quien ya está convertida en una adolescente de 15 años. "[Alexis] es mi maestro, me ha enseñado lo que sé de televisión y me ha dado un hogar", ha reconocido la copresentadora del programa de entretenimiento de Telemundo. Verónica Bastos Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez | Credit: Instagram Verónica Bastos Verónica Bastos Verónica Bastos y su esposo Alexis Núñez | Credit: Instagram Verónica Bastos La periodista, quien está a punto de alcanzar el millón de seguidores en Instagram, no puede estar más orgullosa del trabajo de su esposo, por lo que es la primera en aplaudir sus logros. El productor estrenó este sábado en México su nuevo programa de comedia para TelevisaUnivision, Bola de locos, y Verónica no dudó en desearle suerte a través de sus historias de Instagram, donde invitó a sus seguidores a no perderse el estreno. "Suerte mi amor", escribió la periodista. Verónica Bastos Credit: Instagram Verónica Bastos Más sobre el esposo de Verónica Bastos Alexis es uno de los productores más reconocidos de la televisión mexicana. Entre los programas que han contado con su sello destacan títulos como el matutino Hoy –Alexis fue el creador de la revista de entretenimiento que conducen Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y compañía–, Laura sin censura, Se vale, Vida TV, La oreja, Sabadazo y La 3ª en discordia. En 2012 fue enviado como Asesor de Televisa para Univision. "Cambiamos la dinámica de producción de algunos de sus programas para conseguir mayores niveles de audiencia a partir del entretenimiento. La revista Despierta América fue el mejor ejemplo del trabajo en equipo que conseguimos, conquistando nuevamente al público hispano de las mañanas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alexis actualmente es el director y productor ejecutivo de '7 emociones', una productora de contenidos y programas multiplataformas que "produce y asesora a compañías de televisión, internet, redes sociales y desarrolladores a partir de la investigación, el análisis y el conocimiento de qué mueve las emociones del mundo hispano en Estados Unidos y América Latina".

