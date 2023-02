Conoce a la esposa del Chef Yisus y su historia de amor Juliana, la esposa del Chef Yisus de Despierta América (Univision), cuenta su historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juliana, la esposa del Chef Yisus, habló con Marcela Sarmiento de Despierta América (Univision) sobre su historia de amor. El flechazo se dio en Miami. Amigos en común los presentaron. "Lo conocí en el 2010. Cuando yo lo vi me llamó la atención inmediatamente", dijo Juliana Atehortua sobre el atractivo chef. "Él llama la atención por su altura y todo lo demás, pero yo vi algo más allá, una mirada noble, linda". Él hizo el primer acercamiento, guardándole una silla a ella a su lado en un karaoke al que fueron con amigos. Se fueron conociendo en salidas a bailar y a la playa con su grupo de amigos. "Yo notaba sus detalles, simples pero muy importantes para mí, que era abrirme la puerta del carro, llegar a tiempo por mi, olía muy rico. Esos pequeños detalles me fueron enamorando", cuenta como Jesús Alberto, su ahora esposo. Cuando comenzaron su romance, él le llevó un peluche, una carta y unas flores el Día de San Valentín y la fue conquistando. En esa cena, se dieron su primer beso. Después de un año juntos, el chef venezolano —quien fue concursante de ¡Mira quién baila!— la sorprendió con velas y una cena en el balcón de su casa, con pétalos de rosa y un violinista que le dio una serenata. "Ahí me pidió la mano, me dio el anillo", recuerda ella. Después de una boda de ensueño, llegaron sus hijas Anabella y Silvana. "Tratamos de tener un date night dos veces al mes mínimo", dice ella sobre citas románticas sin sus hijas. Algo que admira de él es su humildad y que tiene los pies bien puestos en la tierra, a pesar de su fama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien a ella no le gustan las cámaras, aceptó ser entrevistada en el programa por "amor" a su esposo. "Esto no es lo mío, lo mío son las finanzas", confiesa Juliana, quien agradeció al Chef Yisus 13 años de feliz unión. Chef Yisus y su esposa Juliana Diaz Chef Yisus y Juliana Diaz | Credit: John Parra/Getty Images for Chica Miami Jesús Alberto también la llenó de halagos. "Mis padres fueron un gran ejemplo", dijo él. "Un buen hombre necesita una gran mujer al lado y eso es sumamente necesario para formar una familia, para ser exitoso, para el día a día, y María Juliana ha sido eso y más. Es un roble, es una roca, es una gran mujer, es una excelente mamá, compañera".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a la esposa del Chef Yisus y su historia de amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.