Conoce un poco más a Cazzu, la nueva novia de Christian Nodal Julieta Emilia Cazzuchelli, el verdadero nombre de la actual pareja de Christian Nodal, se ha convertido en una de las protagonistas del trap argentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cazzu Cazzu | Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Una argentina le ha robado el corazón a Christian Nodal. Desde hace casi un año el cantante ha estado soltero, pero hace unas semanas se le vio de la mano de la rapera Cazzu, que luce peinados atrevidos, ama los piercings y le encanta tatuarse. ¿Ya conoces a la sustituta de Belinda? Nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad argentina de Fraile Pintado, Julieta Emilia Cazzuchelli, como en realidad se llama, se ha convertido en una de las protagonistas del trap argentino, que ganó popularidad tras su participación en el tema "Loca", junto a Khea y Duki, y que tiene un remix con Bad Bunny. Pero la joven no siempre ha tenido una carrera en la música, sino que cuando terminó el colegio estudió cine y luego incursionó en los estudios de diseño multimedia. Cazzu Credit: (Photo by Cindy Ord/Getty Images) No obstante, desde el primer momento tuvo claro que su gran pasión era la música, aunque incursionó en otros géneros diferentes al trap como la cumbia o el rock. La joven de 23 años ha dicho que tiene influencias musicales de grandes artistas como Jeremih, Daddy Yankee, Ivy Queen o Wisin & Yandel. Durante una conversación con el youtuber puertorriqueño Chente Ydrach dijo que gracias a su abuela empezó a "trabajar con palabras". "Cuando tenía alrededor de siete años, me regaló mi primer diario. Fue maestra, una persona muy intelectual que me enseñó a pesar. (…) Me regaló este diario y ese día empezó mi vida con la escritura. Eso entre los 8, 9 años va mutando, empiezo a escribir poemas", contó. Cazzu novia de bad bunny12 Credit: instagram/ Cazzu Aunque hoy cuenta con éxitos como "Maldade$" y ha estado promocionando el disco Nena Trampa, su primera canción la hizo con solo 15 años. "Fue un rap con hip hop y me di cuenta de que tenía la capacidad de componer mi propia música", dijo a la agencia EFE. No todo en la vida de Cazzu ha sido fácil. Primero luchó porque su música no solo fuera conocida en el ámbito local, sino que trascendiera las fronteras de su país, y también ha tenido que luchar contra estereotipos. Según dijo en el evento de Poderosas 2021 de People en Español, siempre fue vista como "la rarita" por cuestiones estéticas, ya que sus looks no encajaban con lo que quienes la rodeaban estaban acostumbrados a ver. "Las críticas al principio no fueron positivas", dijo la joven, quien tuvo que contar con el apoyo de muchos artistas. "Uno va construyendo la aceptación en conjunto", sostuvo. Cazzu y Christial Nodal Cazzu y Christial Nodal | Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora la argentina, además de su música, ha estado en boca de todos por ser la nueva novia de Nodal. "Estan juntos", confirmó una fuente en exclusiva a People en Español. El cantante mexicano parece abrir un nuevo capítulo sentimental con Cazzu tras su sonada ruptura con Belinda, con la que había conformado una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo.

