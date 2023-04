Conoce la casa de Raúl García y su esposo Así es el hogar del exhabitante de La casa de los famosos 3 y su pareja Alan Phillip. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La aventura de Raúl García en La casa de los famosos 3 llegó a su fin justo una semana antes de la gran final en la que Madison Anderson se coronó como la ganadora de la edición. El experto en orquídeas, quien fue una de las dos personas elegidas del público para concursar en la tercera edición del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, estuvo tres meses encerrado junto a un diverso grupo de celebridades en la casa más famosa de la televisión hispana. Aunque es originario de México, Raúl reside en Estados Unidos con su esposo, el fotógrafo Alan Phillip. El exhabitante de La casa de los famosos 3 ha retomado poco a poco sus rutinas diarias en las que su pasión por el cuidado de las plantas tiene un destacado protagonismo. Raúl García Raúl García y su esposo Alan Phillip | Credit: Instagram Raúl García "Ya están arreglando mi jardín... tengo que poner un montón de macetas, un montón de plantas", contaba este jueves a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Teléfono en mano, Raúl aprovechó la ocasión para mostrar algunos de los rincones de su casa de los que tanto había hablado durante su estancia en La casa de los famosos. Raúl García Credit: Instagram Raúl García "La casita de jardín que yo les hablaba es esta de aquí. Esta es la casa principal y esta es la casa de jardín", explicó a sus seguidores mientras se encargaba de enseñar ambos espacios. "Miren, aquí adentro es solamente un cuarto de reflexión para sentarse, rodearte de jardín y pues hacer yoga para que te sientes, te relajes y puedas estar solo con tus pensamientos". Raúl García Credit: Instagram Raúl García Raúl García Credit: Instagram Raúl García SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl también mostró su patio, donde "tengo esta área que es un área verde donde nos sentamos a comer, nos relajamos, chismeamos y se ve directo al jardín de rosas, que es todo alrededor hasta la parte de atrás". "Tengo de todas mis rosas favoritas", agregó. Raúl García Credit: Instagram Raúl García Mira el video

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce la casa de Raúl García y su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.