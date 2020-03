Conoce al sobrino de Shakira ¡que aspira a ser estrella de fútbol! Tarik Mebarak dejó su natal Colombia para firmar con un equipo Europeo ¡conoce más de este talentoso chico! ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que Shakira es una de las estrellas pop más deslumbrantes del mundo y que su canto y baile han llegado prácticamente a todos los confines del planeta es ya innegable. Pero la cantante barranquillera de 41 años no es la única en su familia que tiene muchos talentos. Y esta vez no estamos hablando de la vena musical que tiene su familia, empezando con su papá, don William Mebarak Chadid, quien ha aparecido cantando en video con Shak. No, esta vez se trata de Tarik Mebarak Ripoll, el joven sobrino de la barranquillera que es hijo de su hermano Tonino y quien se dedica al fútbol y ya fue fichado con un equipo europeo. Según El Periódic d'Andorra Tarik fue fichado en diciembre pasado por el club FC Andorra. Cabe destaca que el equipo es propiedad de Gerard Piqué, pareja de la colombiana y jugador del Club Barça. Curiosamente, Tarik es defensa de su equipo, papel que también desempeña su tío en su respectivo equipo. Además usan el mismo número dorsal: el 3. Según dicha fuente el joven Tarik que ronda los 18 años, hizo su debut en el terreno de juego an un partido disputado por el Andorra B y el Rialp de Cuarta Catalana. Las redes sociales del jovencito son privadas pero en Facebook ha dejado un par de retratos abiertos con fotos tomadas en Europa: "Hay ciclos que se cumplen y otros que acaban; a mi corta edad he aprendido a conseguir lo que uno más quiere en la vida, pero para ello debo cumplir un proceso lleno de ciclos, saber moverse y esperar", acotó Tarik antes de irse de Colombia en un post citado por la prensa europea: Tarik es hijo de Tonino, uno de los cuatro hermanos de Shakira, a quien vemos aquí con Milan, uno de los hijitos de la estrella: Image zoom FameFlynet/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según medios ibéricos antes de hacer su debut en el mencionado equipo de Segunda División B Tarik carecía de equipo. Al parecer había militado en el club Junior de Barranquilla y el Santa Fe de Bogotá. Según el mencionado diario el jovencito cuenta con todo el apoyo de los Mebarak y que incluso Shakira acudió al estadio acompañada de Piqué para presenciar un partido del FC Andorra. Advertisement

