Conoce a Gaby Music: el rey Midas de la música urbana

¿Qué es lo que hace a una canción convertirse en un éxito mundial? ¿Cuál es la fórmula para que un tema se haga viral y sea cantado en múltiples idomas?

La respuesta quizá la tenga Juan G. Rivera, mejor conocido como Gaby Music. El joven productor que desde su estudio en Puerto Rico se ha dedicado a ‘cocinar’ algunos de los éxitos más memorables del género urbano, como “Despacito”, de Luis Fons, “Vibras”, de J Balvin o”Dura” del mencionado “Cangri”.

Aquí el productor Gaby Music (izq.) con su más nuevo descubrimiento: el cantante Lunay.

Gaby Music

Nací en…

Puerto Rico el 26 de noviembre de 1989 [tengo] 29 años

Entré al mundo de la música porque…

Me llamaba la atención el lado técnico de los estudios. Cómo se creaban los ritmos.

La primera vez que visité un estudio de grabación fue con….

A los 15 años con amigos de la escuela, era un estudio casero.

Mi primera gran oportunidad me la dio…

Fueron tres personas: Zion & Lennox y Don Omar. Ahí fue que vi que mi carrera se fue en un buen rumbo.



Cuando le dije a mis papás que me iba a dedicar a la música me dijeron…

Yo no era muy bueno en los estudios. Mi mamá me decía que tenía que estudiar pero me apoyó rápido.

Mis amigos y colegas dicen que en el trabajo soy…

Siento que el estudio para [los artistas] es como su segunda casa. Yo los hago que se sientan en confianza, pasarla bien, como dice [Daddy] Yankee. Yo tengo que alquilar un estudio por cinco horas, pero la primera la paso para hablar. Y hacer el trabajo bien. Mis amigos dicen que estoy pegao.

Una cosa que muchos no saben de ti y que les sorprendería

Yo con mi papá trabajé mucho en construcción y era operador de máquinas. Mucha gente le impresiona mucho eso. Creo que eso fue la base de todo para mi. Ahí aprendes a crear un hábito de trabajo, a ser más responsable. Eso fue esencial en mi vida.

Cuando “Despacito” llegó a mis manos pensé…

Yo el tema lo escuché rápido, antes de que Yankee llegara al estudio, Sinceramente lo había escuchado mucho antes pero era solamente con la guitarra y la voz de Luis Fonsi. Cuando lo escuché sin la parte de Yankee me llamó mucho la atención. Y dicho y hecho, cuando él llegó al estudio… como en una hora él tenía su parte escrita. Yo trabajo en tantos temas semanalmente con tantos artistas,, y cuando salgo del estudio no escucho más los temas [pero] específicamente este tema me lo llevé para el avión, al carro y lo seguí escuchando dije ¡wow!

Si un artista pop o de norteño o de rock me pidiera producirle su tema para el género urbano le diría…

Que sí. Luis Fonsi era un artista pop. Los chicos de Reik lo están haciendo y ellos son rockeros. Esto es fundamental para el futuro del reggaetón y el género urbano.