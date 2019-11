¡Saltan chispas! Así nació el romance de Eiza González y Luke Bracey By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Dimitrios Kambouris/Getty Images ¡Saltan chispas! Así nació el romance de Eiza González y Luke Bracey Empezar galería Amor ¿a la vista? Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images Septiembre 7: Eiza Gonzáles y Luke Bracey aparecen de punta en blanco en la fiesta de gala que Polo Ralph Lauren celebró en Las Semana de la Moda de New York. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Misteriosos Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Esa misma noche, la parejita fue captada saliendo del exclusivo salón Cipriani a horas altas de la noche. 2 de 9 Applications Ver Todo Todo bien Image zoom Gotham/GC Images Septiembre 8: El par reaparece lado a lado en el US Open del estadio de Flushing Meadows en Nueva York. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Mucha fiesta Image zoom Gregg DeGuire/Getty Images for Australians In Film 23 de octubre: Los tortolitos son captados en la 8va Gala Anual de Cine Australiano en el hotel Intercontinental de Hollywood. La sonrisa de Eiza lo dice todo. 4 de 9 Applications Ver Todo ¡Sale la verdad! Image zoom Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Noviembre 8: Eiza y Luke son captados al salir de Blu Jam Café, en el barrio de Sherman Oaks, L.A. 5 de 9 Applications Ver Todo Sellado con un beso Image zoom Backgrid/The Grosby Group Noviembre 8: Sin importar la presencia de los paparazzi la pareja intercambia un candente beso confirmando su relación. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El ex Image zoom Backgrid/The Grosby Group Hasta mediados de año la bella mexicana sostuvo una relación con Josh Duhamel, exmarido de Fergie, vocalista de Black Eyed Peas. 7 de 9 Applications Ver Todo La ex Image zoom Rodin Eckenroth/Getty Images Por su parte Luke apareció en varias alfombras rojas con esta guapa chica (no identificada) y también se le relacionó con su compatriota, la actriz Olympia Valance. 8 de 9 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

