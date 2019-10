Conoce al hijo drag del futuro presidente de Argentina: "Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida" El futuro presidente de Argentina, Alberto Fernández, asegura que su hijo es un drag queen muy bueno. ¡Conócelo aquí! By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de que el político Alberto Fernández se coronara como el ganador de las elecciones presidenciales en Argentina el pasado domingo, salen a relucir detalles de su vida familiar. De acuerdo a reportes, el hijo del futuro mandatario, el joven Estanislao Fernández, de 24 años, es un conocido drag queen que se hace llamar Dyhzy. Según la prensa, Estanislao además es responsable de popularizar el transformismo en su país y ha compartido sus looks en sus redes sociales -incluso incrementando sus publicaciones tras el ascenso de su padre en su carrera política. El próximo presidente de Argentina, por su parte, ha halagado su talento. "Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida", aseguró el presidente a Radio con voz. "Cuando entró en el mundo del cómic y en el anime japonés, comenzó a disfrazarse. Fue llamativo. Lo hizo muy bien, tan bien que lo empezaron a invitar a festivales en el mundo". Image zoom Twitter/@dyhzyx El gusto de Estanislao por este arte fue tema de polémica durante la campaña política de su padre, quien lo apoyó siempre. "Es un chico de perfil bajo. Trabaja en una compañía de seguros y desde hace dos años vive con la novia", aseguró el mandatario en la entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el domingo, Estanislao se ha robado los titulares de su país no sólo por los miles de seguidores que tiene en redes sociales, sino por su popularidad dentro de la comunidad drag. De acuerdo a la prensa argentina, el joven empezó a transformarse a los 20 años, en el 2015, luego de ver el reality del mundialmente reconocido transformista estadounidense RuPaul. Desde entonces, asiste a fiestas y eventos disfrazado de algún personaje. Advertisement

