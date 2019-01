Conoce al hijo de la protagonista de Topacio, Grecia Colmenares Durante su matrimonio de 17 años, Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri tuvieron un hijo. Gianfranco Pelegri, de 25 años, siempre está presente en el Instagram de su madre, a quien ella llama "su vida". Al joven también se le puede ver viajando por el mundo con su padre y su perro. Conoce al hijo de la actriz venezolana. Durante su matrimonio de 17 años, Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri tuvieron un hijo. Gianfranco Pelegri, de 25 años, siempre está presente en el Instagram de su madre, a quien ella llama "su vida". Al joven también se le puede ver viajando por el mundo con su padre y su perro. Conoce al hijo de la actriz venezolana. More Alma Sacasa Hijo de Grecia Colmenares Instagram/Gianfranco Pelegri Con otras celebridades Instagram/Gianfranco Pelegri Siempre con su padre Instagram/Gianfranco Pelegri Mejor amigo Instagram/Gianfranco Pelegri Madrid Instagram/Gianfranco Pelegri París Instagram/Gianfranco Pelegri Riviera francesa Instagram/Gianfranco Pelegri Roma Instagram/Gianfranco Pelegri Día de nieve Instagram/Gianfranco Pelegri Aventurero Instagram/Gianfranco Pelegri 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Hijo de Grecia Colmenares Gianfranco Pelegri es el hijo único de la actriz venezolana y el empresario Marcelo Pelegri. Advertisement 2 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Con otras celebridades De pequeño, con la cantante colombiana Shakira. 3 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Siempre con su padre En sus redes sociales, siempre comparte fotos viajando por el mundo junto a su padre. Advertisement 4 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Mejor amigo No se separa de su perro. Advertisement 5 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Madrid Haciendo de modelo con el polémico Valle de los Caídos, en las afueras de la capital española. Advertisement 6 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri París Gianfranco disfrutando de una deliciosa crepe a la sombra de la torre Eiffel. Advertisement 7 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Riviera francesa Con una copa en la mano en un bello rincón del sur de Francia. Advertisement 8 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Roma El joven de 25 años en al Ciudad Eterna. Advertisement 9 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Día de nieve Con esa sonrisa, parece que el frío no le afecta Advertisement 10 of 10 Instagram/Gianfranco Pelegri Aventurero Además de ser un ávido viajero, el joven también disfruta del tiempo conduciendo un ATV. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

