Conoce al guapo hermano de Aracely Arámbula, quien la mantiene bella Te presentamos a Leonardo, el hermano mayor de Aracely Arámbula, quien es todo un galán y cuida de la belleza de esta y otras famosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Aracely Arámbula es muy reconocida públicamente, poco se sabe de los miembros de su familia; de hecho, no existen imágenes de cómo son actualmente sus hijos Miguel y Daniel, cuyas cuestiones privadas son absolutamente herméticas. Pese a todo, su único hermano Leonardo Arámbula, quien es mayor que ella, es un poco más conocido por sus talentos. Este hombre, quien nació en Chihuahua un 21 de marzo, estudió medicina en la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene una especialización en Medicina Estética por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con dos centros llamados CBI Medical Spa a donde acude la actriz para mantenerse bella y con una figura escultural, tal como la propia famosa lo ha mencionado o revelado de manera pública. También se ha comentado que acuden otras celebridades a realizarse diversos tratamientos. Además de dedicarse a su trabajo, gusta de pasar tiempo con su familia; incluida su famosa hermana y sus sobrinos. Este doctor también suele acompañar a la protagonista de la teleserie La doña a diversos eventos públicos. Aracely Arambula Aracely Arambula | Credit: Sipa/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡¡¡Gracias por ser mi gran y mejor compañero de vida!!! ¡¡¡¡De risas, carcajadas y más!!!! ¡¡¡¡TE AMO!!!! Como dices tú 'chin chin el que no llegue a 100, ay. La vida es corta y hay que gozarla y vivirla al 1000", escribió Aracely como mensaje de cumpleaños a Leonardo hace unos días. "Te amo mi hermano; siempre juntos. Gracias por existir y ser el mejor hermano, tío, papá, hijo, doctor y el más cómico '¿qué tiene?' Diría la chof y tú '¿quién es la chofis? ¡¡¡¡¡¡Que no pare la fiesta los Amooooooooo!!!!!!". Aracely y Leonardo Arámbula siempre han mostrado una gran relación, y gustan de disfrutar cuando están juntos.

