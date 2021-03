Close

Conoce al galán de Niurka Marcos, quien es 18 años más joven que la vedette Niurka Marcos está estrenando romance con el cantante y actor Marko Peña, a quien conoció hace unos días. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Niurka Marcos se ha mantenido soltera; incluso, se especuló sobre una posible reconciliación con su exesposo Juan Osorio. Ahora, la vedette presenta a su nueva pareja sentimental. "Anoche me mandó un mensaje hermoso, de poquitas palabras, pero muy profundas", reveló. El mensaje decía "que si quieres ser mi novia", según explicó Marko Peña, el ahora romance de la bailarina, quien confesó que le respondió con un "sí". Y sellaron su amor con un beso público. El nuevo galán de la también actriz es un cantante de música regional mexicana también conocido como El mero, mero. La pareja de enamorados se conoció el hace unos días en la playa de Mazatlán, en Sinaloa, México; lugar a donde la actriz viajó para ser la protagonista femenina en el video de la versión norteña "Por amarte", tema de Enrique Iglesias que ahora es interpretado, justamente, por Peña. Durante la filmación se dio el flechazo y ahora presumen su noviazgo por todo lo alto. Image zoom Credit: Marko Peña Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marko Peña, además de cantante y compositor, es un actor mexicano de 35 años de edad. Siendo un adolescente, debutó trabajando en diversas obras teatrales en su natal Jalisco. A los 17 años viajó a la Ciudad de México y a los 19 ingresó como parte del elenco de la telenovela Rebelde. Tras participar en otros melodramas como Hasta que el dinero nos separe, Amores con trampa y Amo despertar contigo, decidió incursionar en el terreno musical. Así, en 2018 grabó su primera canción titulada "El mero, mero"; posteriormente, firmó un contrato discográfico y lanzó su segundo tema que lleva por nombre "El muñeco". Niurka Marcos y Marko Peña se muestran muy felices de esta relación.

Conoce al galán de Niurka Marcos, quien es 18 años más joven que la vedette

