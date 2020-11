Close

Conoce al actor que podría representar a México en los Oscar por su papel en Ya no estoy aquí Juan Daniel García Treviño es un joven actor y músico mexicano de origen humilde que apenas terminó la primaria y está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera artística. ¡Te lo presentamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El largometraje Ya no estoy aquí del director Fernando Frías de la Parra es la película que México ha presentado para que sea una de las nominadas en la categoría de mejor película internacional cuando se celebre la próxima edición de los premios Oscar. Aquí te presentamos a su protagonista, Juan Daniel García Treviño. Igual que Ulises Sampiero, el papel que interpreta en la producción de Netflix, el joven actor es de Monterrey. Tiene 3 hermanos y es músico desde los 9 años. Sobre sus estudios, solo llegó a terminar la primaria, aunque asegura que nunca le entregaron la certificación. “Salí de la escuela, me enfoqué más en la música, seguí ensayando en la música, pero como no me pagaban, tuve que buscarme y me metí a trabajar con un soldador”, contó en una entrevista con el director general del Instituto Estatal de la Juventud de México, Alejandro Reyna Aguilar. García Treviño ya sabe lo que es alzar un galardón, luego de ganar el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de El Cairo, Egipto. En redes, agradeció el apoyo al filme y dijo sentirse honrado de representar a México y a la cultura latina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el El Heraldo de México, el joven actor tuvo menos de 5 meses para preparar el papel de Ulises, un joven de Monterrey apasionado de la música y la cultura urbana kolombia caracterizada por, entre otras cosas, una ropa holgada y colorida, la cumbia colombiana, el vallenato y un tipo de baile muy concreto. “Juan Daniel preparó el personaje por cuatro meses, los primeros dos aprendiendo a bailar y actuar. El resto del tiempo convivió con el grupo de jóvenes de la cultura Kolombia regia que también debutaban en el cine”, dijo Frías, tras explicar que la cinta fue grabada en una de las colonias más peligrosas de Monterrey. La película En la cinta, Ulises forma parte de un grupo llamado Los Terkos y por circunstancias ajenas a su control, tiene que alejarse de todo lo que conoce y emigra ilegalmente a Queens, Nueva York, para comenzar desde cero. La película está disponible en Netflix y ganó el premio a Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Morelia 2019 y desde entonces ya recibía críticas positivas, como la que el cineasta Guillermo del Toro publicó en su Twitter. La Academia anunciará las nominaciones al Oscar el próximo 15 de marzo. La ceremonia, pospuesta debido a la pandemia, está prevista para el 25 de abril.

