Conoce a la nieta de Laura León que le hará competencia a Peso Pluma Zaaxhil Padilla es la nieta de Laura León que busca colocarse en el gusto del público con el mismo género musical que ha encumbrado a Peso Pluma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tiempo pasa y nuevas generaciones irrumpen en la escena artística. Así, hijos y nietos de muchos famosos se están convirtiendo en las nuevas estrellas de la industria artística, ya sea como cantantes o actores, o ambos. Tal es el caso de Ángela Aguilar, Lucerito Mijares, Mía y Nina Rubín, Romina y Sebastián Poza, entre muchos otros. Ahora, Zaaxhil Padilla, la nieta de Laura León, quiere probar suerte como cantante. Lo que sorprende es que su interés está dirigido hacia el regional mexicano, pero en interpretando corrido tumbado que ha sido el sello de Natanael Cano y Peso Pluma, así que puede convertirse en una de las pocas mujeres dedicadas a este género musical. Pero en esta aventura profesional no está sola, será apoyada por su famosa abuela de quien, por cierto, ha recibido grandes enseñanzas. "Para mí es súper gratificante y me inspira muchísimo como persona acompañarla [a Laura León] en cada paso de su carrera", mencionó Padilla a People en Español. "Sobretodo sobre que esté tan grande y ver el amor de su gente hacia ella. Es una motivación muy grande para mí porque el observar su disciplina, energía positiva, disposición y amor para toda la gente que se le acerca me inspira todos los días para ser la artista que yo quiero ser mañana con los mismos principios". Laura León y Zaaxhil Padilla Credit: Cortesía: Zaaxhil Padilla SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven es la menor de las tres hijas de de Xcallotz Santa Lucía, hija de La tesorito. Estudió canto y estuvo en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa; aunque sus primeros pasos fueron en el mundo del modelaje. "Espero muy pronto tener un poco del cariño y aceptación hacia mi música y mi persona", Zaaxhil Padilla Ahora, Zaaxhil Padilla se está preparando para el que será su lanzamiento musical; el cual, está planeado para el próximo 2024 y entre las sorpresas que planea se encuentra un dueto con su abuela Laura León. "Espero muy pronto tener un poco del cariño y aceptación hacia mi música y mi persona", concluyó.

