¡Exclusiva! Conoce a Sharon Lickerman, nominada por Bianca Marroquín para las 25 Mujeres Más Poderosas La estrella de Broadway Bianca Marroquín nominó a su mejor amiga, Sharon Lickerman, para estar entre las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español. ¡Conócela más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bianca Marroquín nominó a Sharon Lickerman, quien ha sido su gran amiga desde la niñez para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español este año. "Me siento muy orgullosa de sus logros y todo lo que ha hecho para ayudar a la humanidad", dice sobre Lickerman, quien es directora de la escuela Montessori REDS en la ciudad de Nueva York. La estrella mexicana de 45 años —quien brilla en Broadway en el rol de Velma en Chicago— nos cuenta porqué considera a Lickerman, de 46, una mujer poderosa. "Ha dedicado su vida al crecimiento académico y psicológico de los niños", dice Marroquín. "Admiro su corazón generoso". Para Lickerman es una alegría ser nominada por Bianca Marroquín. "Me siento sumamente honrada al ser nominada por una mujer —que además de ser alguien a quien admiro muchísimo— tengo la fortuna de considerarla mi amiga del alma desde que teníamos 12 años", dijo a People en Español Lickerman sobre su famosa madrina. Sharon Lickerman y Bianca Marroquin Sharon Lickerman y Bianca Marroquin | Credit: Cortesía; Dia Dipasupil/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace más de 20 años comenzó trabajando como maestra en la escuela en la que hoy es directora. "La vida me enseñó desde muy chica lo importante que es la educación a partir de la niñez", dice la educadora mexicana, que estudió psicología infantil y es experta en la educación Montessori y la educación especial. Bianca Marroquín Credit: Cortesía de Bianca Marroquín "Siempre he tenido un interés por apoyar el desarrollo tanto académico como emocional de los niños, ayudarlos a poder tener la confianza de lograr sus metas, de entenderse a ellos mismos, de entender lo importante que es tener responsabilidad social y hacia los demás. Esa siempre ha sido mi pasión y mi misión la vida", añade Lickerman. Sharon Lickerman Credit: Cortesía de Mimi Crawford Su labor humanitaria y proyectos profesionales la han llevado alrededor del mundo. "He tenido la gran fortuna de poder trabajar en Estados Unidos, en África, en las Bahamas, en Granada, en México, siempre luchando por los derechos de las niñas y los niños". En México, ha colaborado con la organización 'Aquí nadie se rinde' que apoya a niños y adolescentes mexicanos pacientes de cáncer y a sus familias. Además Lickerman participó en la ONU como representante de la Asociación Montessori Internacional en foros a favor de la niñez. Lickerman es madre de una niña de dos años. "Se llama Roberta y ha sido mi mejor maestra", dice sobre su hija. "Todos los días me enseña a ser una mejor persona". Vota por tu ahijada favorita para entrar en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Exclusiva! Conoce a Sharon Lickerman, nominada por Bianca Marroquín para las 25 Mujeres Más Poderosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.