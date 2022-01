Conoce a una de las nietas de Laura León que está robando suspiros ¡heredó su belleza! Laura León ha heredado la belleza que le caracteriza a sus nietas; te presentamos a Rebeca Padilla, quien no duda en mostrar sus atributos físicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, Laura León es conocida por su trayectoria artística; y por hacer frente a cualquier polémica. Sin embargo, poco saben detalles de su vida personal. Rebeca Valderraín Vera, nombre real de la cantante, tiene dos hijos, un varón de nombre Yazckin y una mujer llamada Xcallotz, a quienes coincidió durante su matrimonio con Daniel Santa Lucía. Pero también tiene varios nietos. Justamente, una de sus nietas, Rebeca Padilla, se ha convertido en una hermosa joven que está robando suspiros en las redes sociales. La chica es hija de Xcallotz, es estudiante y abrió su cuenta de Instagram el 1 de abril de 2019, con una foto familiar. La joven gusta de mostrar sus momentos de esparcimiento o vacaciones. También ha posado en bikini cuando pasa tiempo en la playa; lo cual, ha permitido mostrar su bien torneada figura. Además, tiene otras instantáneas donde deja al descubierto su lado más sensual y unas más de momentos familiares. Laura León y su nieta Rebeca Credit: Rebeca Padilla Instagram En otros momentos, Padilla ha mostrado el cariño que siente por su abuelita con fotos donde la también actriz aparece sola o a su lado; incluso hay una imagen donde la chica es una nena y está acompañada de la protagonista de la telenovela Dos mujeres y un camino. Lo cual, deja constancia de la buena relación que existe entre ambas. Incluso, tiene un apartado en su red social dedicado a la celebridad mexicana. Laura Leon Credit: Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jovencita ha dejado ver que, además de ejercitarse de manera habitual, una de sus pasiones es la yoga; la cual, maneja con gran destreza. Rebeca Padilla, nieta de Laura León Credit: Rebeca Padilla Instagram Sus seguidores en esta red social, que son 2,543, no dejan de halagar a Rebeca Padilla por su belleza. "Guapa"; "¡Qué preciosa estás!"; "¡Qué onda con la diosa!", y "¡Qué hot", son algunos de los comentarios. En las imágenes, se aprecia que Laura León está muy orgullosa de su familia.

