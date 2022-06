Conoce a la otra hija de Pepe Aguilar que no es famosa Además de Ángela, Pepe Aguilar tiene otra hija que no se dedica a la música. Te contamos todo acerca de ella Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es sabido que Pepe Aguilar tiene cuatro hijos, José Emiliano, quien fue producto del primer matrimonio del cantante con Carmen Treviño, y Ángela, Leonardo y Aneliz, concebidos con su segunda esposa Aneliz Álvarez Alcalá. Los tres últimos han heredado el gusto por la música; sin embargo, la primogénita ha preferido dedicarse a sus otras pasiones la moda, el estilo de vida saludable y el deporte. Aneliz Aguilar tiene 24 años, nació el 7 de abril de 1998; gusta de mostrarse en redes sociales con diferentes atuendos y artículos de lujo; incluso, no duda en presumir su talento como modelo. A finales del mes de abril cambió el color de su cabellera castaña por rubio. "Escuché que las rubias se divierten más... Te dejaré saber si es verdad", escribió en aquel momento. La joven también gusta pasar tiempo con su familia. También disfruta de momentos con su perrito de nombre Mini y viajes por el mundo. Como la mayor de los tres hijos de las segundas nupcias, suele portarse como buena hermana y cuidar de los menores, con quienes han publicado algunos momentos donde disfrutan juntos. Pepe Aguilar Pepe Aguilar | Credit: Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Instagram, la chica cuenta con 755 mil seguidores. En su última publicación, muestra un Outfit compuesto por un saco blanco aperlado con una blusa negra, zapatos a juego y una bolsa verde. "¿Me extrañaste? Porque te echo de menos", mencionó para acompañar las imágenes y el corto video. "Buen contraste del entorno con tu vestimenta tienes buen gusto"; "¡Qué hermosa!"; "Siempre excelente", y "Bellísima", son algunos de los comentarios que recibió por parte de los fanáticos. Habrá que esperar para saber cuáles son los siguientes pasos de Aneliz Aguilar; ya sea que continúe con su pasión por la moda o bien, se decida a seguir el camino de la música como su famoso padre y sus hermanos menores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce a la otra hija de Pepe Aguilar que no es famosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.