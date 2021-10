Conoce a la sexy hijastra de Salma Hayek Mathilde Pinault es una jovencita que mantiene una relación cercana con Salma Hayek, quien es esposa de su padre François-Henri Pinault. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Salma Hayek es madre de Valentina Paloma, producto de su matrimonio con François-Henri Pinault; también lleva una buena relación con los otros tres hijos del empresario François, Mathilde y Augustine James. De hecho, con otra descendiente de su marido siempre se ha mostrado muy cercana. ¿Pero quién es la hijastra de la actriz? Mathilde Pinault es el segundo vástago del primer matrimonio del millonario con Dorothée Lepère, quienes estuvieron casados de 1996 a 2004. La joven, quien actualmente tiene 20 años, se está convirtiendo en un icono de la moda; lo cual, pareciera lógico considerando que su padre es el presidente del conglomerado de empresas Kering, al que pertenecen firmas de lujo como Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Brioni o Stella McCartney. Además, de acuerdo con la revista Forbes, la fortuna de este hombre, que se considera la tercera mayor de Francia, es de aproximadamente 27 mil millones de dólares. Salma Hayek y Mathilda Pinault Credit: Salma Hayek Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Conocida también como Tildie, ha mostrado cierto interés por el modelaje y ha trabajado para diversas marcas como Olgana, Sadh Leven o Miasuki. Aunque también ha colaborado con la marca familiar Yves Saint Laurent. Sin embargo, ha dejado claro que su mayor pasión en el deporte hípico, donde ha participado en competencias de salto ecuestre. Sus gustos, viajes, momentos de diversión y pasiones las documenta en su cuenta de Instagram donde, hasta el momento, cuenta con 47.9 seguidores. En diversas ocasiones, Salma Hayek ha hecho evidente en cariño hacia Mathilde y le ha dedicado emotivos mensajes. "Mathilde, Feliz cumpleaños campeona. Eres una luz brillante en nuestras vidas. Te quiero de aquí a la luna y de regreso", le escribió la actriz, el pasado 20 de febrero, cuando la chica celebró 20 años de vida.

