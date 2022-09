Te presentamos a la guapa hijastra de Salma Hayek Mathilda Pinault es la otra hija del esposo de Salma Hayek, con quien la actriz mantiene una relación cercana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que Salma Hayek es esposa de François-Henri Pinault, con quien procreó a su única hija Valentina Paloma. Sin embargo, el importante empresario francés es padre de tres hijos más François, Mathilda y Augustin James. La segunda es una hermosa joven que se poco a poco se va posicionando como todo una modelo. Mathilda es producto de la relación sentimental que el millonario mantuvo hasta 2004 con Dorothée Lepere, una diseñadora de interiores que prefiere ser discreta en lo que a su vida privada se refiere. Por su parte, la joven de 21 años es embajadora de marcas como Olgana París y Miasuki. Además, ha mostrado que tiene una gran pasión por los caballos y la equitación. La relación con la actriz y su hermana menor es cercana; incluso, han sido captadas juntas en diversas ocasiones. De hecho, la protagonista de películas como Frida y Beatriz at Dinner, no duda en llevarla a las premieres de los filmes donde participa o bien, compartir con ella en otro tipo de eventos. Incluso, Hayek suele demostrarle su afecto en fechas importantes como cumpleaños. Así que no es extraño que se muestren juntas de manera pública. Salma Hayek Salma Hayek | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chica actualmente estudia negocios en la Emylion Business School, una prestigiosa institución con 150 años de haber sido fundada. Quizá es heredera del gusto por los negocios de su padre. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 65 mil seguidores, suele mostrar su pasión por los viajes y la moda. Mathilde Pinault, Valentina Paloma Pinault, and Salma Hayek Mathilde Pinault, Valentina Paloma Pinault y Salma Hayek | Credit: Anthony Ghnassia/Getty Images For Balenciaga Como se ha podido apreciar en diversos momentos, Salma Hayek ha encontrado en Mathilde Pinault una segunda hija.

