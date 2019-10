Conoce a Marlen Esparza: medallista olímpica de boxeo y súper mamá By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ethan Miller/Getty Images Te contamos lo que debes saber de una de las pupilas de Oscar de la Hoya y su promotora Golden Boy, Marlen Esparza, cuya pasión por el boxeo llegó a muy temprana edad y cada año se ha encargado de ser excelente en su carrera y acumular logros. Empezar galería Marlen Esparza Image zoom Ethan Miller/Getty Images Dentro y fuera del ring, la boxeadora mexicoamericana, Marlen Esparza, es toda una ganadora. Su pasión por el boxeo llegó a muy temprana edad y cada año se ha encargado de ser excelente en su carrera y seguir acumulando logros. Advertisement Advertisement Sueños cumplidos Image zoom Tom Hogan -Hogan Photos/ Golden Boy Promotions Lo que comenzó como solo un sueño y una meta, se convirtió en un cambio de por vida para Marlen. "Yo lo sabia desde que era una niña. Pero cuando gane mis primer nacionales, sabía que lo quería ser por siempre". Súper mamá Image zoom Instagram/ Marlen Esparza "¡No me gusta perder. Pero ahora que tengo a mi hijo, él me da toda la energía y fortaleza que necesito", dijo la mamá primeriza a People En Español. Advertisement La primera Image zoom Instagram/Marlen Esparza Esparza fue el primer talento femenino en entrar al sello de Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya. "Era in gran honor, y sabia que era algo histórico para el boxeo femenino". Calentando motores Image zoom Instagram/Marlen Esparza Este 2 de noviembre, Marlen enfrentará a Seniesa Estrada. "Desde temprano estoy súper enfocada en esta pelea". Me paso 7 horas en el gimnasio seis días a la semana... el resto de el times me lo paso descansando com mi hijo y esposo". Victorias Image zoom Tom Hogan/Golden Boy/Getty Images Marlen luego de derrotar a Sonia Osorio y batir su propio record en el Fantasy Springs Casino el 18 de julio en Indio, California. Advertisement Advertisement Advertisement Siempre femenina Image zoom Ethan Miller/Getty Images A pesar de estar en un ámbito deportivo, Esparza mantiene su estilo. Aquí la vemos en 2017 posando en el MGM Grand Garden Arena antes de su pelea contra Aracely Palacios. Familia Image zoom Instagram/Marlen Esparza Marlen está felizmente casada con su esposo Frank Figueroa y eternamente enamorada de su bebé Saint, de 9 meses. Sus primeros 10 años en el box Image zoom Mark Davis/Getty Images for NCLR "La gente no podía entender por qué quería boxear siendo una mujer". Advertisement Advertisement Advertisement Oradora Image zoom Instagram/Marlene Esparza "Si nadien piensa que lo puedes hacer, lo necesitas hacer", es uno de los lemas de Marlen, quien se ha convertido en imagen de marcas como Nike y en speaker en sus eventos motivando a otras mujeres. Balance Image zoom Instagram/Marlen Esparza "Aprendiendo como ser una guerrera y mama cariñosa a la misma vez. Trato de dedicar todo mi tiempo libre con mi hijo", dice Esparza. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

