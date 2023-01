Conoce a la primogénita de Bárbara de Regil que es toda una influencer Cuando tenía 15 años, Bárbara de Regil se convirtió en madre de una nena a la que puso por nombre Mar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, Bárbara de Regil ha relatado que se convirtió en madre siendo una adolescente de 15 años. Así, trajo al mundo a una nena a la que puso por nombre Mar. La jovencita ha cumplido la mayoría de edad y desde hace un tiempo se ha unido a su madre en su interés por el ejercicio. Con 18 años, es toda una influencer que tiene tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 7.7 millones en TikTok. En la primera red social gusta de mostrar su interés por la moda, los viajes, paseos con amigos y su interés por la fotografía. Mientras que en la otra, narra momentos de su día a día, algunos consejos de chicas, momentos de diversión con sus amigos, tips para el cuidado de la piel y cabello; así como, tutoriales de maquillaje. La chica fue adoptada oficialmente por el esposo de la actriz, Fernando Schoenwald; por lo que ahora lleva su apellido. De hecho, Mar ha mostrado el cariño que le tiene y le dedicó un lindo mensaje en su cumpleaños y lo considera su padre. Barbara de Regil Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eres una persona increíble y con un corazon divino , gracias por hacerme tan feliz y darme tanta paz todos los días , gracias por siempre sacarme una sonrisa . Te deseo las cosas más bonitas hoy y siempre. Te amo papi", mencionó en aquel momento. Barbara de Regil Bárbara de Regil, Fernando Schoenwald y Mar Schoenwald | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La protagonista de la serie Rosario Tijeras ha sido abierta sobre lo orgullosa que está de su hija y que jamás se ha arrepentido de haber sido madre a tan temprana edad; por el contrario. Bárbara de Regil también apoya de manera incondicional a su hija Mar; la cual, sigue consolidándose en las redes sociales al tiempo que se prepara para convertirse en diseñadora de modas y ya ha realizado sus primeros trabajos. De hecho, le creó una chamarra para el cantante Camilo, quien la utilizó en uno de sus conciertos.

