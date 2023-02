Conoce a la hija de Alejandro Sanz que es una sensación La primogénita de Alejandro Sanz, Manuela, se ha convertido en una jovencita llena de talentos que también causa sensación a nivel público. Aquí su historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Alejandro Sanz estuvo casado con Jaydy Michel concibieron una niña que lleva por nombre Manuela. La primogénita del cantante tiene actualmente 21 años y, quizá por influencia de su madre, quien es modelo, ha mostrado un gran interés por la moda; de hecho, en 2021, lanzó, junto a la diseñadora mexicana Ana Pau Ruiz, una línea de trajes de baño una línea de trajes de baño que lleva por nombre Bølge Shorewear; la cual tiene aires vintage según han mencionado sus creadoras. Además de esta faceta empresarial, la joven muestra interés por la buena comida, los viajes y el arte. También ha probado suerte en el modelaje; así, gusta de mostrar sus diversos atuendos con los que causa furor entre sus más de 130 mil seguidores. Su famoso padre, quien, siempre que puede, muestra el orgullo y amor que le tiene a su hija mayor, no ha dudado en darle total apoyo en los proyectos que desarrolla.



Alejandro Sanz Credit: Ángel Martínez/Getty Images

Incluso, le compuso el tema "Y solo se me ocurre amarte" y la chica cumplió 21 años, el compositor de origen español le dedicó un emotivo mensaje. Alejandro Sanz festeja a su hija Manuela Credit: IG/Alejandro Sanz "Seguimos aquí, locos por bailar una canción juntos y reírnos con las cosas tontas. Y eso, mi amor, es lo que más agradezco en la vida", mencionó Sanz en aquel momento. "Te amo yo a ti, más que tú a mí, y deja de decir 'Yo más' porque es imposible". Ahora, Manuela Sanz Michel continúa su trabajo profesional, al tiempo que no duda en dar a conocer sus aficiones de manera pública; así como, levantar suspiros cada vez que modela alguno de los bikinis de su colección.

