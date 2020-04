Conoce a los mexicanos que tienen a los famosos sudando en casa con sus rutinas en Instagram Ellos son los mexicanos Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando, los nuevos reyes del fitness en las redes sociales. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La pandemia generada por el COVID-19 ha generado cambios en las vidas de millones de personas alrededor del mundo, especialmente para todos aquellos que se han visto obligados a quedarse en casa debido a las cuarentenas establecidas por las autoridades. A pesar de estas circunstancias, la vida continúa y han sido muchos los que han encontrado la forma de adaptarse a las nuevas condiciones que ha traído esta situación que vive el planeta, incluyendo dos mexicanos y exjugadores de fútbol, quienes se han convertido en toda una sensación en las redes sociales, gracias a las rutinas que comparten de forma gratuita y a las cuales cada día se conectan miles y miles de personas desde todos los rincones del mundo, incluyendo un sinnúmero de celebridades y deportistas profesionales. Rodrigo Garduño y Rodrigo de Ovando se han transformado por estos días en los nuevos gurús del fitness en las redes y no es para menos, ya que a sus transmisiones en vivo se conectan a diario celebridades de la talla de Adriana Lima, Gaby Espino, Juan Pablo Llano, Laura Posada, Fonseca y Daniela Ospina, por mencionar tan solo algunos. Desde hace varios años, luego de haber dejado de lado su vida como futbolistas profesionales, los dos hacen parte de uno de los proyectos de fitness que más fuerza ha tomado en Estados Unidos y Latinoamérica:54D. Por medio de este proyecto han logrado transformar la vida de cientos de personas que llegan a sus gimnasios en México, Estados Unidos y Colombia. Cuando tomaron la decisión de cerrar los estudios debido a la pandemia, los dos Rodrigos también resolvieron incursionar en un mundo algo desconocido para ellos hasta ese momento: las redes sociales. “Somos old style, no somos de redes, no somos de dar clases en internet, no sabíamos utilizar Instagram, ni YouTube. Pero con esta cuarentena nos vimos en la necesidad de reinventarnos … Le agradecemos a la cuarentena el obligarnos a salir de la zona de confort”, nos confesó Garduño, fundador de 54D. “Para nosotros es prácticamente una obligación y en este momento tan complicado, lo mínimo que podemos hacer es tratar de compartir nuestros talentos completamente gratis para los demás”, añadió Garduño en su conversación con People en Español sobre las razones que los motivaron a iniciar estas transmisiones en vivo de rutinas. Lo que menos esperaban los dos, es que en cuestión de días, el número de personas que se conectaban con sus rutinas aumentara de tal forma que cada transmisión es vista ahora por más de 140,000 personas. Los nombres incluyen a atletas de alto rendimiento y futbolistas profesionales que juegan en equipos como la Juventus de Italia, el Atlético de Madrid de España y el Santos de Brasil. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el francés Blaise Matuidi (actual campeón del mundo) son dos de aquellos que no se pierden una sesión de entrenamiento con los dos Rodrigos. “Que la gente esté ahí entrenando, haciendo ejercicio, que se esté moviendo, que estén aprovechando esa hora del día para tener un poco de alegría y entusiasmo en este momento, es una satisfacción que no tiene precio. Qué bueno que podamos aportar en este momento”, nos dijo por su parte de Ovando, quien es el director de todos los entrenadores que tiene 54D alrededor del mundo. Conectarse a la rutina a las 11 de la mañana (hora del este), es el ritual que estos dos mexicanos crearon para sus miles de seguidores, quienes se enlazan para ver en vivo las transmisiones que realizan sin falta de lunes a sábado. A pesar de que las rutinas pueden resultar exigentes, muchos hemos encontrado en su carisma y la forma en que motivan a sus seguidores el factor más importante para continuar conectados con lo que hacen cada día, a pesar de que no seamos atletas de alto rendimiento. “Para nosotros es vital que la gente entienda que el deporte tiene que ser una manera de transformar su vida y no hay manera de hacerlo si las palabras y la motivación personal no están integradas” nos dijo Garduño. “El deporte es una herramienta extraordinaria para empoderar mental y emocionalmente. No solo para quemar grasa y generar músculo, eso es lo más fácil. El deporte también es una plataforma para que te des cuenta de que estás hecho para grandes cosas y para que después de esta cuarentena puedas salir y luchar por tus sueños, demostrarle al mundo que eres más fuerte de lo que tu pensabas. Esa es nuestra misión”, añadió el fundador de este movimiento sobre su motivación para hacer estas rutinas. Ante la pregunta de qué pasará con las transmisiones luego de que termine la cuarentena, los dos confesaron con algo de tristeza que seguramente tendrán que terminar, pero al mismo tiempo nos adelantaron la primicia de que están creando una plataforma virtual para que cualquiera de sus seguidores pueda inscribirse a los programas de 54D, sin importar el lugar del mundo en el que se encuentren. Advertisement

Close Share options

Close View image Conoce a los mexicanos que tienen a los famosos sudando en casa con sus rutinas en Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.