Conoce a la sexy nieta de Laura León que está robando suspiros Una de las nietas de Laura León se está convirtiendo en la musa de muchas personas y se asegura que heredó la belleza de su famosa abuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La belleza de Laura León es innegable; a sus 69 años sigue conquistando corazones no solo por esa cualidad también por la simpatía y encanto natural que siempre muestra. Esas características las ha heredado a las más jóvenes de su dinastía, las nietas. Así, Zaaxhil está causando furor al mostrar que sigue los pasos de la famosa abuela. Pero ¿quién es Zaaxhil Padilla? Es la hija menor de Xcallotz Santa Lucía, primogénita de la cantante. La joven se dedica al modelaje y se está preparando para lanzarse como DJ; recientemente concluyó sus estudios en la preparatoria y asegura que "me estoy creando sin cesar". De hecho, la joven ha mostrado gran admiración por Rebeca Valderraín Vera, nombre real de la actriz. Incluso, mantienen una excelente relación. "Mi abuelilla es una pillina, es una pillina", mencionó Zaaxhil el pasado fin de semana cuando estuvieron reunidas con motivo de su graduación. Laura León Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chica vive en Miami, Florida, al lado de su familia. En su perfil de Instagram, donde cuenta con 5031 seguidores y 54 publicaciones, muestra que le gusta pasar tiempo en la playa, los autos clásicos y no duda en presumir su escultural silueta, cada vez que tiene oportunidad. "Bella"; "Guapa"; "La más hermosa"; "Una diosa perfecta"; "¡Qué preciosa", y "¡Qué bonita!", son solo algunos de los halagos que recibe. También tiene una cuenta en TikTok, en la cual suma casi 73 mil usuarios. Aquí le gusta mostrar sus dotes para el baile, sola o con amigos. Además, hace algunas bromas. Así, Zaaxhil disfruta de los buenos momentos y no duda en pasar tiempo con su querida abuela Laura León.

