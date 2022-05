Conoce a la sexy hermana de Karol G que se está posicionando como toda una influencer Katherin Giraldo es media hermana de Karol G ¿quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su relación? Aquí despejamos tus dudas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin duda, Karol G se ha colocado en la cima del éxito. Además, de tener temas ocupando los primeros lugares de las listas de popularidad, sus conciertos son abarrotados donde se presenta, ha sido objeto de diversos reconocimientos, cuenta con varios premios en su haber y es imagen de diversas marcas. Por supuesto, su fama es conocida a nivel internacional; sin embargo, tiene una media hermana que se está abriendo paso en las redes sociales y busca consolidarse como toda una influencer. Se trata de Katherin Giraldo, quien es modelo y empresaria. Es dueña de Cerbatana Sabor Nativo, una marca de café que distribuye en su propia tienda donde además ofrece paletas artesanales. Una de sus pasiones en pasear en bicicleta. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con 131 mil seguidores, suele promover diversos productos y mostrar su trabajo como modelo. Es producto de una romance extramarital de su padre Guillermo Giraldo; si bien, parecía mantener una buena relación con la Bichota y sus otras dos medias hermanas, Jessica y Verónica, se rumora que todo cambió cuando su madre murió. Por lo tanto, ahora está alejada de ellos; aunque ha pronunciado su interés de reunirse nuevamente. Karol G Credit: Karol G Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la cantante no sigue a Katherine en redes sociales y no muestra imágenes con ella, tal como lo hace con sus otras dos hermanas. El patriarca de la familia Giraldo también parece mantenerse alejado de su hija; lo cual, le ha valido una serie de críticas. Pese a todo, Katherin Giraldo sigue su propio camino profesional. ¿Alguna vez la veremos reunida con Karol G? Solo el tiempo lo dirá.

