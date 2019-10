Conoce a la prima de Mónica Spear que sigue los pasos de la fallecida actriz La protagonista de exitosas telenovelas como Pasión prohibida y Mi prima ciela no era la única artista de su familia. Conoce a su primera que también es modelo y actriz. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mónica Spear, quien estaba próxima a cumplir una década de exitosa trayectoria artística cuando fue asesinada en enero de 2014 en su Venezuela natal, no era la única artista de su familia. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La mujer perfecta (2007) y Pasión prohibida (2013) tiene una prima que sigue sus pasos en el mundo artístico. Su nombre es Jossie Nikita y era 5 años más joven que Mónica. Al igual que su fallecida prima, Jossie inició su carrera como modelo en certámenes de belleza y posteriormente comenzó a abrirse camino en el mundo de la interpretación. Actualmente reside en Orlando, Florida, y forma parte de una conocida agencia de modelos. Jossie, que tiene apenas 6 mil seguidores en Instagram, participó en Baywatch, la película estadounidense de 2017 protagonizada por The Rock y Zack Efron. “Es la primera vez que trabajo en una película importante”, escribía en 2016 emocionada la modelo a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Jossie, al igual que el resto de su familia, supuso un duro golpe el asesinato de Mónica hace cinco años, como reconocía meses atrás la joven en Instagram. “Nunca podré entender… Nos faltó tanto por vivir juntas, tanto futuro, tantas ganas de vivir… Todo se va en un segundo. Qué difícil es este día. Nos quedó pendiente ir en el crucero de las primas. Hoy vi el email en el que estábamos planeando el viaje. Algún día lo haremos en su nombre, la primera ciela”, escribía en enero de este año con motivo del quinto aniversario luctuoso de Mónica. Advertisement EDIT POST

