¡Conoce a la nueva Batwoman! La actriz afroamericana Javicia Leslie reemplazará a Ruby Rose en la serie Batwoman de la cadena CW. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Javicia Leslie envió un mensaje de esperanza a las más pequeñas de sus fans que sueñan en convertirse en una superheroína luego de que se anunciara que ella se convertirá en la nueva protagonista de la segunda temporada de la serie Batwoman (CW). “Para todas esas niñas negras que sueñan en convertirse en una superheroína algún día… ¡es posible!”, escribió Leslie en su cuenta de Instagram junto al anuncio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leslie reemplazará a la actriz Ruby Rose, quien en mayo anunció que dejaría vacante ese icónico rol. “He tomado la difícil decisión de no regresar a Batwoman la próxima temporada”, comentó Rose a PEOPLE en mayo. “Esta no fue una decisión que tomé a la ligera, tengo el mayor respeto para el elenco y todos los involucrados con el show en Vancouver y en Los Angeles”. Rose agregó que está segura de que la próxima temporada sin ella será igual de maravillosa. Leslie debutará como la nueva Batwoman en enero del 2021 dándole vida a una divertida e indomable Ryan Wilder que —de acuerdo a la empresa Warner Bros, productora del show— no tiene nada que ver con el personaje de Rose. “No es tu típica heroína americana”, aseguró la compañía. Leslie, quien apareció en la serie God Friended Me y participó en la película Always a Bridesmaid, se mostró honrada de este logro y de también poder representar a la comunidad gay como una mujer bisexual. “Estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz negra de desempeñar el icónico personaje de Batwoman en la televisión, y como una mujer bisexual, me siento honrada de unirme a este innovador show que ha sido un pionero para la comunidad LGBTQ+”, comentó a través de un comunicado. Tras el anuncio, Rose felicitó a su reemplazo con bombos y platillos en sus redes sociales. "¡Esto es maravilloso!", escribió la actriz en su cuenta de Instagram. "Estoy muy contenta que una maravillosa mujer negra asumirá el papel de Batwoman. Quiero felicitar a Javicia Leslie por tomar el relevo de la capa de murciélago. No puedo esperar para ver la segunda temporada, ¡lo harás de maravilla!".

Close Share options

Close View image ¡Conoce a la nueva Batwoman!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.