Conoce a la novia de Manuel Mijares Cada vez es más frecuente que Manuel Mijares se muestre en público con su novia Pita de la Vega; ahora, la empresaria mexicana habla por primera vez de su romance con el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el 2021, se dio a conocer que Manuel Mijares llevaba una relación sentimental con una empresaria mexicana, cuyo nombre es Guadalupe de la Vega Arizpe. Si bien al principio su relación trataban de mantenerla en total discreción, cada día es más frecuente verlos juntos. Así, este sábado posaron juntos como pareja durante la Premios Heat, que se llevaron a cabo en República Dominicana. Ahora, la dueña del consorcio no teme en hablar de su relación con el cantante de quien reveló "nos conocemos desde hace muchos años", justamente cuando el cantante iniciaba su carrera artística. La mujer es originaria de Chihuahua, México. Su hermana, Alejandra de la Vega, es dueña del equipo de futbol Bravos de Ciudad Juárez. Por otro lado, su padre, Federico de la Vega Mathews, es también un prominente empresario. Pita, como también se le conoce, forma parte de la mesa de trabajo de Grupo de la Vega, según menciona el medio mexicano SDP Noticias, donde se incluyen las compañías Inmobiliaria de la Vega, Altec Purificación, Operadora Alpic, que incluye restaurantes, y Gasolineras Petrol. Por ello, la señora reconoce que compaginar el idilio con sus carreras profesionales tiene algunas complicaciones; sin embargo, eso no ha sido impedimento para estar juntos. "Es un poco difícil, pero cada uno tiene su carrera"; pero ambos se sienten plenos en sus respectivos trabajos. Manuel Mirajes SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pita de la Vega ha mencionado que lleva una buena relación con Lucerito y José Manuel, los hijos de su novio. Incluso, existen imágenes donde aparece conviviendo con los jóvenes; tal como ocurrió cuando se llevó a cabo la carrera de la Fórmula Uno en la Ciudad de México. De momento, Pita de la Vega asegura que "estamos bien así" como pareja y de momento no pretende llegar al altar con Manuel Mijares, aunque no descarta la posibilidad en algún futuro.

