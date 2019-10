Conoce a la familia de Ozuna By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next En estos momentos en que afronta un momento difícil, el reguetonero y estrella del trap cuenta con el apoyo de su familia para superar el escándalo causado por la revelación de un viejo video de índice sexual. El cantante está casado y tiene dos hijos, de los que comparte fotos constantemente en sus redes sociales. Conoce a la linda familia del puertorriqueño. Empezar galería Juan Carlos Ozuna Rosado Image zoom Ciro Gutiérrez para People en Español Nació en Puerto Rico de padres dominicanos. Su padre, que era bailarín del artista de reggaeton Vico C, fue asesinado de un disparo cuando Ozuna tenía 3 años. Advertisement Advertisement Su crianza Image zoom (Photo by David Becker/Getty Images for LARAS) Después de la muerte de su padre, su madre no podía cuidar de él, por lo que la mayor parte de su vida fue criado por su abuela. Su esposa Image zoom Isaac Brekken/Getty Images Ozuna empezó la relación con su esposa antes de que se hiciera famoso. Advertisement Taina Marie Meléndez Image zoom IG/Frances Nieves Makeup Artist Si bien evita es muy discreta, tras bambalinas es uno de los mayores apoyos del artista. Siempre juntos Image zoom IG/Ozuna Su esposa lo suele acompañar sus conciertos y eventos. Sus hijos Image zoom IG/Ozuna La pareja tiene dos hijos, Sofía y Juan. Advertisement Advertisement Advertisement Unidos Image zoom IG/Ozuna La familia deseó a todos una feliz Navidad con esta dulce foto. Tomando un descanso Image zoom IG/Ozuna El artista trabaja mucho, pero se toma el tiempo para irse de vacaciones y relajarse con su familia. La familia lo es todo Image zoom IG/Ozuna “Sin interés con o sin dinero en altas en bajas Los que nunca te van a fallar #Familia 🐻”, dijo Ozuna en sus redes sociales”. Advertisement Advertisement Advertisement Todos se parecen Image zoom IG/Ozuna Ozuna compartió esta divertida foto de su familia. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

