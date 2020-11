Close

Conoce a la élite de famosos que superan los ¡100 millones de seguidores! ¿Qué latinos forman parte de esta lista con más de 100 millones de seguidores? Aquí te lo decimos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la actualidad, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable de información y, en muchos casos, en un medidor de popularidad. Por ello, muchos famosos buscan captar a un importante número que fanáticos que los sigan en sus redes sociales porque lo utilizan como un medio de promoción de proyectos propios y extraños. Sin embargo, son pocas las celebridades que han logrado superar la barrera de los 100 millones de seguidores. Ahora, te presentamos a quienes forman parte de esta singular élite en Instagram. En el lugar número 17 de encuentra Kourtney Kardashian, quien con 103 millones de seguidores, aprovecha para mostrar muchas imágenes sexys; además, de momentos familiares y asuntos de trabajo. Katy Perry se coloca en el escaño 16 con 108 millones de fanáticos que son testigos de las locuras de la cantante; así como de su vida en familia. También aprovecha para dar a conocer asuntos profesionales. Image zoom Credit: Jon Kopaloff/Getty Images 116 millones le dan a Miley Cyrus la posibilidad de promocionar su carrera, dar a conocer campañas o bien, asuntos de interés personal. La cantante y actriz pocas veces da a conocer detalles de su vida privada. La posición número 14 del ranking la ocupan dos polémicas figuras, Khloe Kardashian y Nicky Minaj, ambas suman en sus respectivas cuentas 123 millones. Aprovechan su red social para hacer un todo espectáculo con imágenes y videos sobre su vida, intereses, familia, ocasiones especiales, asuntos laborales, etc. Image zoom Credit: Getty Images Con 133 millones, Jennifer López no pierde la ocasión de revelar diversos aspectos de su vida personal y profesional. Le gusta, además, mostrar a sus hijos o momentos al lado de su adorado Alex Rodríguez. Incluso, hace videos divertidos. Taylor Swift está en lugar doce con 140 millones de fanáticos, básicamente, utiliza las redes para asuntos laborales; sin embargo, de vez en cuando, muestra algunos detalles privados. Para Kendall Jenner, sus 142 millones de seguidores son una buena oportunidad de promocionar marcas; pero también, gusta de causar polémica, con el resto de sus hermanas, con imágenes atrevidas, asuntos familiares y personales, y cuestiones de trabajo. Con un millón más que la anterior, Neymar Jr., ocupa el décimo sitio. Momentos importantes de sus partidos, situaciones familiares y entre amigos, incluso, algunos detalles muy privados forman parte de sus publicaciones. En el lugar nueve con 150 millones está Justin Bieber. Además, de imágenes y videos sobre cuestiones profesionales y personales, incluidos momentos con su esposa Hailey Baldwin, gusta de poner algunos mensajes para mejorar la vida. Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain 156 millones posicionan a Beyoncé en el escaño ocho. La cantante gusta de promocionar sus espectáculos y asuntos laborales, pero también muestra imágenes familiares, campañas que promueve, mensajes de vida y algunos de sus looks. Otro futbolista en la lista es Leo Messi, quien tiene 168 millones de usuarios en su haber. Aunque gusta de presentar momentos familiares, prefiere dar a conocer situaciones de tipo profesional. Image zoom Credit: Evan Agostini/Invision/AP; Tim P. Whitby/Getty Images A solo 9 millones de sumar 200 seguidores, Kim Karshadian ocupa el sexto sitio de este conteo. Como líder del clan Kardashian-Jenner, sabe muy bien explotar su éxito en redes sociales; tal como lo hace en su famoso reality. El escaño cinco lo ocupa Selena Gómez, quien suma 195 millones de fanáticos. La cantante y actriz de origen latino, gusta de mostrar cercanía con sus fans y, en ocasiones, realiza algunos videos donde abre su corazón. También presenta imágenes sobre su vida personal. La menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie ha llegado a cima de los 200 millones. Conocedora de su poder como influencer, promueve sus propias marcas y está constantemente activa en redes sociales. Gusta de llamar la atención con sus imágenes provocadoras y sensuales. Así como momentos familiares y con amigos. Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, tiene 203 millones de usuarios. Gusta de usar esta red social para divertirse, presentar rutinas de ejercicio, situaciones de su vida privada, promociones de sus marcas y campañas; así como, uno que otro momento gracioso que encuentra circulando por internet. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 206 millones de cibernautas forman parte de la cuenta de Ariana Grande. Así, está a solo un escaño del lugar de honor. Además de hacer promoción sobre sus proyectos profesionales, deja al descubierto algunos momentos íntimos y gusta de presumir a sus mascotas Image zoom Credit: Thananuwat Srirasant/Getty Images Con 242 millones de usuarios en su cuenta, Cristiano Ronaldo lidera a este selecto grupo de famosos. El futbolista, además, de publicitar las marcas que representa, muestra situaciones familiares y los lujos con los que acostumbra vivir.

