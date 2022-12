Conoce a la doble de Belinda Una sorpresa ha resultado para propios y extraños saber que existe una doble de Belinda ¿lo sabe la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que algunas famosas tienen a personas que las imitan, pero lo hacen con tal profesionalismo que lucen igual que la original. Tal es el caso de Belinda, quien tiene una imitadora transgénero cuyo parecido es tal que la señalan como su doble. Esta persona es Isabela Chávez, originaria de Baja California, México. "Soy una niña trans de 23 años; me dedico al arte del transformismo", mencionó Chávez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Mi número fuerte es Belinda porque aquí todos me llaman la doble de Belinda. De eso vivo, de eso me gano la vida a diario. Tengo cuatro años trabajando en esto". Justamente, sus similitudes hacen que convertirse en la cantante sea de manera muy rápida porque no requiere grandes arreglos en la estética. "De Belinda me arreglo muy, muy rápido. Con peluca, maquillaje, cambiarme y todo son 20 minutos", reveló. Belinda Belinda | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de que sufra alguna reprimenda judicial por actuar como imitadora de la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate, la artista trans asegura no tener ningún problema, al contrario. De hecho, desea poder conocer a la también actriz a quien admira profundamente. "No es con el afán de de ofender a nadie, ni de molestar a nadie. Nunca me he asesorado legalmente. Hasta ahorita, no creo molestar a nadie", advirtió. "Soy muy fan de Belinda. [Quiero] el encuentro personal, así juntas, hacer un videito juntas. Aparte porque es un sueño para mí, que soy fan de ella desde hace mucho tiempo". Belinda se ha mostrado feliz de que Isabela Chávez la imite y, en alguna ocasión, le envió alguna prenda de su colección personal para que la use en sus espectáculos.

