Conoce a la bella sobrina de Luis Miguel Isabella es la primogénita de Alejandro Basteri y sobrina de Luis Miguel. Es un joven que, como su famoso tío, prefiere mantenerse alejada del ojo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a la serie biográfica de Luis Miguel se pudieron conocer diversos pasajes en la vida del cantante; los cuales, habían permanecido en secreto debido al hermetismo con el que siempre se ha manejado en su vida privada. Si bien, ahora se sabe un poco más sobre el intérprete de "Cuando caliente el sol", aún hay muchas situaciones que han quedado en el ámbito de lo privado. Uno de ellos, es la existencia de dos sobrinos de parte de su hermano Alejandro Basteri, Isabella y Pierre Alexander. Ahora, te presentamos a la primera. Isabella Basteri Alcocer es producto del romance entre su padre y una mujer de origen nicaragüense llamada Alexandra Alcocer, a quien el empresario conoció cuando estudiaba en la Universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Actualmente, tiene 23 años de edad. Comparte con su prima Michelle Salas el gusto por la moda, de hecho, se siguen en redes sociales. La chica parece perfilarse al mundo del modelaje. Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien su página de Instagram estaba disponible hasta hace unas horas, ha decidido eliminarla. Sin embargo, cuando la tiene activa gusta de dar a conocer sus intereses y a mostrar diversos aspectos de su vida. Aunque nunca se ha mostrado constante posteando cosas. Alejandro e Isabella Basteri La chica tiene tres medios hermanos, Pierre, de parte de su padre y dos más de su madre. Hace unos días, la tía abuela de Alejandro y Luis Miguel, Adua Basteri, reveló que hace un tiempo la joven la visitó en su casa de Italia. Isabella Basteri Credit: Isabella Basteri Instagram "En la entrada hay una foto donde está Isabella, la hija de Ale. Ella vino aquí hace cuatro, cinco o seis años", mencionó Adua en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Isabella Basteri Credit: Isabella Basteri Instagram Isabella Basteri Alcocer nunca ha sido vista con su famoso tío Luis Miguel y se desconoce si mantiene relación con sus primos menores Miguel y Daniel.

