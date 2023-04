Conoce a las hermanas de Julián Figueroa Dos de las hermanas de Julián Figueroa se reunieron en la casa de Maribel Guardia para darle el último adiós. Te decimos quiénes son. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Joan Sebastian tuvo varios hijos con diversas mujeres; pese a ello, buscó que se llevaran bien y se quisieran como hermanos. Los conflictos de la herencia ocasionaron la separación entre ellos. Sin embargo, Julián Figueroa representaba la parte ecuánime de la familia y siempre buscó la unión con sus parientes. Ahora con su muerte, la familia ha vuelto a reunirse para darle el último adiós; entre ellas, dos de sus hermanas, Zarelea Figueroa, quien es la primera hija que tuvo El poeta del pueblo y nació tras su relación con María del Carmen Ocampo, y Juliana Figueroa, la menor de las hijas del compositor que procreó con su última esposa, Erica Alonso. Ambas se pronunciaron ante el deceso de Julián; te las presentamos. "Julián, no sé si exista otra vida; a nosotros, por creencias que nos inculcó papá, nos gusta pensar que así es, que hay algo más después de esta", mencionó Zarelea en su cuenta de Instagram. "No lo sé hermanito, de lo que si estoy segura es de que a ti esta vida te quedó chica; la pureza de tu alma, la grandeza de tu espíritu ya no encajaban con este mundo loco. Llegó tu hora hermanito, llegó tu hora de brillar en la eternidad como la hermosa estrella que eres. Nos hicimos muchas promesas, una de ellas y la que hoy más me hace sentido, es que siempre estarías a mi lado, hoy se que así será". Julián Figueroa Julián Figueroa | Credit: Armando Mota/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuó. "Te buscaré en el viento que mueva mi cabello, en el rayito de luz que me despierte en las mañanas o en el jilguero que llegue a cantar a mi jardín y estoy segura que serás tú cumpliendo tu promesa de siempre estar junto a mí", agregó. "Cuanto dueles hermanito, te llevas contigo parte de mi alma Julián; pero ni creas que te libras de mí, la última promesa que hoy te hago, es que te voy a buscar en otras vidas y te juro que te voy a dar todo el amor que voy a ahorrar en mi alma, hasta verte otra vez. Vuela libre hermoso ángel, vuela hermanito; luz en tu camino que del otro lado, papá ya estaba ansioso de verte otra vez. Te amo, Julián… para siempre hermano". Zarelea ha probado suerte como cantante y, en 2017, lanzó su EP llamado Te recuerdo bonito. Por su parte, Juliana Joeri nació el 8 de marzo de 2003; se ha buscado camino en las redes sociales, donde suele mostrar su gusto por la moda y los viajes. "Lo más bello del amor Julián, se lleva en los corazones. Papá te espera", escribió. Las dos acompañaron sus respectivos textos con imágenes donde se les ve con Julián Figueroa, cuya muerte ha causado conmoción entre propios y extraños. La sorpresiva muerte del joven sorprendió incluso a su madre Maribel Guardia y a su viuda Imelda García Tuñón.

