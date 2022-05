Conoce al hermano de Christian Nodal que también es cantante Jaime Alonso González Nodal, mejor conocido como Gohn, es el hermano menor de Christian Nodal que está dando los primeros pasos en el mundo musical y ya grabó su canción debut. Aquí te lo presentamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Christian Nodal, quien se ha colocado en la cima del éxito, dio a conocer un mensaje donde pedía el apoyo a su "carnal", hermano, Gohn. En aquel momento, dio a conocer que estaban grabando un tema titulado "El himno de los dolidos"; ahora se revela toda la verdad y se da a conocer que este joven en el hermano menor de la expareja sentimental de Belinda. ¿Quién es el este chico que puede convertirse en su competencia? Se trata de Jaime Alonso González Nodal, quien es el primer artista firmado por Ladon Records, la disquera del intérprete de "De los besos que te di" y, por lo tanto, el primer lanzamiento de dicha compañía. Por lo tanto, el cantante en ciernes está siendo supervisado en todo el proceso directamente por el también compositor; de hecho, Gohn dio a conocer, en su cuenta de Instagram, diversas imágenes y un video del momento de la grabación de su canción debut, donde en todo está su hermano guiándolo. "¡¡Algo de lo que se vivió en la grabación!! Gracias carnal por tu dirección y apoyo. Christian Nodal quedó bien chingona [muy bien] la rola", escribió en aquel momento para acompañar las fotografías. Christian Nodal Credit: Instagram / Christian Nodal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La información que se han revelado permite suponer que el chico, tal como su hermano mayor, también busca convertirse en un representante del regional mexicano. De hecho, se rumora que ya grabaron un sencillo a dueto. Si bien, todavía no hay mucha información al respecto, los cibernautas ya reaccionaron ante el nacimiento de un nuevo talento. "Me gusta lo que escucho. Mucho éxito"; "Ansiosa por escuchar la canción"; "Ya queremos escucharte"; "¡¡Estamos muy emocionados!! ¡¡¡Esperamos con ansías!!!", y "Cantas increíble, Dios cumpla tus anhelos. Rompelaaaaa", fueron algunos comentarios. Solo el tiempo dirá si Gohn logra colocarse en el gusto del público, tal como lo ha hecho Christian Nodal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce al hermano de Christian Nodal que también es cantante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.