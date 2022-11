Conoce a Frida Guzmán la nieta cantante de Joaquín El Chapo Guzmán Una joven de nombre Frida Guzmán ha irrumpido en la escena musical y busca consolidarse como cantante; esta chica es nieta de Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí te la presentamos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 15 de septiembre de 2022, Frida Guzmán cumplió 17 años. Esta joven es una cantante de regional mexicano que desde joven ha mostrado su interés por estar en los escenarios; además, poco a poco se abre paso en la industria musical. Lo que muchos desconocen es que es nieta de Joaquín El Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra en una prisión de Estados Unidos; lo cual, no parece ser de importancia para la chica. La muchacha es hija de Edgar Guzmán López y Frida Muñoz Román; el hijo de El Chapo, quien fue asesinado el 8 de mayo de 2008; se informó que su muerte se debió a una confusión por parte de los sicarios del Cártel de Sinaloa. Tras el mencionado fallecimiento, su esposa contrajo nupcias con Julio César Chávez Jr. La primera aparición a nivel público internacional fue en 2021, cuando Frida Guzmán participó en el reality Tengo talento, mucho talento, donde mostró sus dotes como cantante y logró posicionarse en el top 3. De hecho, durante la competencia, recibió el apoyo de Julio César Chávez, a quien ve como un abuelo. Frida Guzmán Credit: Frida Guzmán Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante en ciernes, suele subir videos a sus redes sociales interpretando temas de cantantes consagrados como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Jenni Rivera, entre otros. Además, utiliza sus redes sociales para dar a conocer sus presentaciones; así como, algunos momentos con su familia, amigos y afición por la moda. "Que bonito cantas"; "Hermosa y talentosa"; "Muy bonita voz"; "Increíble voz", y "Linda voz" son algunos comentarios por parte de los casi cien mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Frida Guzmán está trabajando para ocupar un lugar importante en el regional mexicano y, para lograrlo, cuenta con el apoyo de su familia.

