Conoce al joven que es acosado por su parecido natural con Michael Jackson Fabio Jackson ha aprovechado su parecido físico con Michael Jackson para convertirse en una celebridad de las redes sociales; sin embargo, esta decisión le ha traído fuertes conflictos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que las cirugías plásticas cambiaron por completo el rostro de Michael Jackson, quien se afiló sus facciones dejando un rostro en extremo delgado; el cual, lo definió hasta su muerte. Ahora, hay un caballero que se hace llamar Fabio Jackson, quien aprovechó el parecido físico con el fallecido cantante para convertirse en su imitador y, al mismo tiempo, ganar adeptos en su cuenta de TikTok. El joven de 28 años, que vive en Reino Unido, muestra su admiración por el intérprete de "We are the world", al tiempo que denuncia ser víctima de agresiones por la semejanza con el fallecido famoso, debido a que señalan que se sometió a intervenciones quirúrgicas para lograrlo; lo cual, niega por completo. "Michael ha sido como un maestro para mí. No me veo como un gran admirador, pero aprecio al hombre y la forma en que trató de hacer tanto por el mundo. Así que no voy a hacer nada cuando la gente sea mala conmigo", mencionó en una entrevista que presentó el diario peruano El Comercio. "Las comparaciones con Michael han estado ocurriendo desde la escuela secundaria hasta la universidad y luego la universidad, ahora son cada vez más frecuentes. Fui intimidado en la escuela porque me parecía mucho a Michael". Michael Jackson Credit: E. Neitzel/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para terminar con las especulaciones, Fabio decidió publicar un video en su cuenta de Tik Tok para mostrar su cara en diferentes etapas a de su vida; las imágenes incluyen su niñez y adolescencia. Así quiere dejar claro que sus facciones han sido las mismas a lo largo de su vida. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para sus detractores que insisten en los cambios estéticos para lograr la semejanza con El Rey del Pop. "Como pueden ver en mi video, nada ha cambiado en mi apariencia. Acabo de crecer, mi mandíbula se ha ensanchado, mis dientes han cambiado, mis ojos siguen siendo los mismos y sí, todavía tengo el pelo largo como Michael", escribió para acompañar el audiovisual. Pese a todo Fabio Jackson continúa posteando videos donde muestra su increíble parecido con Michael Jackson.

