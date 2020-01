Conoce a Esmeralda Ugalde, la sexy hermana de Ana Bárbara que está incendiando las redes By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a que sea Ana Bárbara quien nos deje con la boca abierta con sus sensuales publicaciones y su espectacular cuerpazo a los 48 años. Pero parece que le ha salido una dura competidora que además, lleva su sangre. Se trata de Esmeralda Ugalde, la joven hermana de la cantante que se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. En bikinazos, haciendo ejercicio o posando como toda una top model, la también actriz y conductora nunca pasa desapercibida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esmeralda es una joven promesa de la televisión mexicana donde conduce el programa Corazón grupero, un espacio en el que presenta a las estrellas más relevantes de la música regional de su país. La preciosa hermana de Ana Bárbara tiene 28 años y saltó a la televisión gracias a un reality bajo el nombre de La Academia en 2010 y desde entonces se ha hecho su huequito en el mundo del entretenimiento. Definitivamente, estas mujeres llevan la belleza y el talento en los genes. Advertisement

