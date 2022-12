Jlo tiene una doble ¡y es dominicana! Una mujer de República Dominicana ha revolucionado las redes por su extraordinario parecido con Jennifer López. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 53 años, Jennifer López es considerada una de las mujeres más hermosas del espectáculo; su fama la ha llevado a colocarse en la cima del éxito gracias a su trabajo como cantante y actriz. Como cualquier celebridad es imitada por muchos que la encuentran como una inspiración. Sin embargo, más allá de intentar parecerse, hay una mujer que es idéntica a la intérprete de "On the floor" que cualquiera diría que se trata de su hermana gemela. Te decimos de quién se trata. Eve, que en sus redes sociales se hace llamar Pocaeve, es una artista del maquillaje y creadora digital. Es originaria de República Dominicana, está casada y tiene dos hijos. Cuenta con 99 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde muestra sus habilidades para lograr lucir una cara arreglada y linda. Además, aprovecha la similitud con el rostro de la también bailarina para realizar recreaciones de algunos de los looks de dicha famosa y dejar claro que realmente son ¡igualitas! Los comentarios de los cibernautas ante tal parecido están a la orden del día. "Deberías ser su doble de cuerpo. Gemelas"; "Te pareces a ella. La amo tanto. Estás preciosa"; "Sé que he dicho esto antes, pero creo que eres más bonita"; "Es una locura lo mucho que te pareces", y "Que alguien le diga a JLo que venga a buscar a su hija", son algunos comentarios. Jennifer López Credit: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Image SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, hay quienes aseguran que se parece más que la propia actriz. "Se parece más a JLO de lo que JLO se parece a sí misma"; "Te pareces más a Jenny from the block de lo que Jenny from the block se parece a Jenny from the block. Raro", y "¿Jennifer López ya se ha comunicado contigo? Probablemente esté celosa de que tú seas una mejor versión", agregaron. Hasta el momento se desconoce si Jennifer López conoce a Eve; sin embargo, se ha mostrado orgullosa de quienes se le parecen como Connie Peña; de hecho, se han fotografiado juntas.

