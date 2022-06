Conoce a la primogénita de Mauricio Islas Camila es la hija mayor de Mauricio Islas, ahora te contamos todo sobre ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sólida relación de Mauricio Islas con su segunda esposa, Paloma Quesada, dio como fruto dos hijos Emiliano y Frida, de 11 y 5 años, respectivamente. Sin embargo, el actor estuvo casado en una primera ocasión con la modelo venezolana Patricia Villasana, con quien procreó a su primogénita Camila. La joven de 20 años ha heredado el gusto por la actuación como su famoso padre; también le gusta el canto, tocar piano, escribir y leer. Ha mencionado que le gustaría ser directora o escritora. Actualmente, estudia en la Universidad en Nueva York, Estados Unidos; pero aprovecha las vacaciones para estar con en México al lado del famoso, sus hermanos menores y Villasana. Gracias a las redes sociales de Islas, se puede apreciar que la muchacha es muy divertida, alegre y disfruta de pasar tiempo en familia. Según confesó el intérprete de Marcos en la serie Un día para vivir su hija mayor tiene "una herida en el pie", por lo que está usando, de manera temporal, un bastón. Este no duda en mostrar lo orgulloso que está de su retoño y ni duda en llevarla a los eventos públicos cuando es posible. Mauricio Islas Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo se comporta Islas en lo que a los posibles pretendientes de la joven se refiere; al parecer no es celoso y deja que la chica tome sus decisiones al respecto. "[Mi papá] siempre ha sido muy buena onda. La verdad, no lo ha externado [ser celoso] y eso siempre se agradece. Entonces, es muy buena onda, es muy tranquilo y es muy relax", confesó Camila a los medios de comunicación. Mauricio Islas no duda en mostrarse preocupado por la violencia contra las mujeres; por lo que, le pide a Camila mantenerse en comunicación constante para saber que está bien cuando se encuentra en la universidad.

