Conoce a Andrea López, la autora detrás del nuevo éxito musical de Gloria Estefan El talento de la joven Andrea López impresionó a Gloria Estefan y eligió uno de sus temas como primer sencillo de su nuevo disco inédito. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras varios años de ausencia con temas inéditos, Gloria Estefan regresa a la escena musical con el tema “Cuando hay amor”, un himno a la unión y esperanza que se está colocando rápidamente en el gusto del público. Detrás de esta canción está una compositora que ha encontrado en la música su mejor forma de expresión; su nombre es Andrea López. Image zoom “Cuando tenía 14 años estaba estudiando. No me iba muy bien con las niñas del curso, me hacían como un tipo de bullying y empecé a expresarme en las canciones”, relató López a People en Español. “Cuando llegué a High School, una amiga mía me inscribió como parte de un concurso del colegio; me presenté como cantautora y gané el concurso. Eso me dio la confianza y el poder de ser más abierta”. RELACIONADO: Gloria y Emilio Estefan darán de comer a quienes luchan contra el coronavirus Image zoom Aleks Victoria Photography Con estudios en negocios musicales, varios temas en su haber y un EP titulado Echoes, la joven de 26 años no podía creer cuando Gloria Estefan eligió su tema para grabarlo como un himno al amor, pero con un ritmo bailable y “para todo el mundo". "Fue algo de corazón”. “La canté para tener la idea y Gloria [Estefan] escuchó la canción y le gustó mucho. Entonces decidió que la quería para su álbum. Con su toque divino, la hizo la canción de Gloria Estefan”, explicó. “Fue un honor, es alguien que siempre he admirado y es alguien que por ser tan buena gente me encanta porque ella no es solo un ejemplo de artista, es también un ejemplo de persona; como se presenta enfrente de sus fans, de la gente con la que trabaja, de su familia, ella es una persona muy llena de amor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea López continúa componiendo y está en espera de que termine la contingencia sanitaria para retomar su siguiente proyecto profesional. “Tengo tres canciones que ya están casi listas para salir, pero como pasó lo de la pandemia, tuve que poner todo en pausa”, concluyó.

Close Share options

Close View image Conoce a Andrea López, la autora detrás del nuevo éxito musical de Gloria Estefan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.