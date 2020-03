El conmovedor mensaje de Gabriel Soto e Irina Baeva en medio de la crisis del coronavirus La parejita feliz ha compartido cómo está llevando llevando estos momentos y qué piensan de la situación. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde su hogar y con el fin de compartir un mensaje pacífico y de amor con el mundo, Irina Baeva y Gabriel Soto se han unido en estos momentos de crisis y encierro debido al coronavirus. Después de un tiempo alejado de las redes, el actor conmovía a sus seguidores con unas profundas palabras llenas de esperanza, que tanta falta hace ahora mismo. “Estoy totalmente consciente de la pandemia que atravesamos como humanidad, pero también creo fiel y rotundamente en el lado espiritual de toda esta situación. Y este vídeo que me llego de alguien muy importante lo describe todo”, dice una parte de su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su novia Irina, que le mostró todo su apoyo ante este escrito cargado de espiritualidad, compartió otra fotografía llena de luz. La joven actriz mostraba un día soleado, alegre y con ella en bikini de lo más sonriente. “Enfrentemos las dificultades en el mundo siempre con buen ánimo y una sonrisa. Cuídense mucho”, escribió. La pareja ha mostrado un gran positivismo a pesar de la dureza del panorama actual. Y por si algunos tienen dudas, Gabriel ha querido dejar algo bien claro. “Estoy tomando todas las medidas de precaución y estoy en aislamiento total”, ha añadido. Advertisement

